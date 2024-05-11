習近平結束訪歐行 中將扮演何種角色？王毅：雙方關係處於關鍵時期

中國外交部長王毅。（取材自中國外交部網站）

中國國家主席習近平 10日結束法國、塞爾維亞、匈牙利的國事訪問，據新華社報導，中國外交部長王毅 於行程結束之際向隨行記者發表對此次訪問的看法，包括3國訪問的重點，重申中國在歐洲及世界局勢的角色，以及習近平夫人彭麗媛的「夫人外交」。

王毅表示，習近平訪問法國，是慶祝中法建交60週年的最重要議程，雙方元首就中法關係發展達成多項共識，雙方發表4份聯合聲明，簽署近20項合作協議。王毅強調，「面對世界百年變局的風雲際會，中法作為聯合國 安理會常任理事國，理應擔負更大責任擔當，加強雙邊合作和多邊溝通協作。」

塞爾維亞作為中國在中東歐地區第一個全面戰略夥伴，王毅指出，習近平與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）共同引領中塞關係實現跨越式發展，此外，塞爾維亞人民對中國、特別是對習近平充滿感激和尊重，將毫不動搖地堅定支持中國維護自身核心利益，「中塞實現命運共同體建設在歐洲的突破，必將成為中塞關係史上新的里程碑。」

王毅提到，中匈關係始終保持平穩健康發展，兩國關係進入歷史最好時期。習近平此訪備受匈方重視，與總統蘇尤克（Tamas Sulyok）、總理奧班（Viktor Orban）共同規劃中匈關係未來，「匈方過去、現在、將來都堅定恪守一個中國原則，深化對華合作的決心不受任何力量的干擾，希望深化共建一帶一路合作。」

針對整體中歐關係，王毅表示，歐洲是中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。他指出，中歐關係總體保持發展，同時在國際局勢深刻演變背景下，也出現一些新問題新挑戰，「明年是中國歐盟建立正式外交關係50週年，中歐關係何去何從，處於關鍵時期。」

王毅強調，中法歐三方會晤中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展。

王毅特別提及此次習近平夫人彭麗媛的「夫人外交」，彭麗媛陪同習近平參與20多場活動，與三國領導人夫人友好交流，鼓勵當地婦女和學生學習中文、瞭解中國，並到訪聯合國教科文組織總部，獲頒特使十週年榮譽證書，「彭麗媛教授的魅力外交對增強外國民眾對華好感度、提升中國軟實力發揮積極作用。」

王毅總結，此次訪問是中央外事工作會議精神的具體落實，「習近平主席歐洲之行發出了和平、團結、合作的強音，再次表明中國已經成為更具國際影響力、創新引領力、道義感召力的負責任大國。」