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甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

中國新聞組／北京11日電
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

中國第三艘航母福建艦8日完成8天海試返航，動態一直備受各方關注。中新網評論指出，從福建艦的報導與照片中， 有3個細節耐人尋味。分別是8天和8萬噸的關聯、電力的表述突出、空曠甲板背後的秘密。

來源：軍迷天下

中新網報導，福建艦海試自5月1日開始，5月8日結束，歷時8天。相較於首次海試6天的山東艦，福建艦排水量8萬噸級，山東艦號排水量在6萬噸左右。

航母試航時間與其噸位大小並不直接相關。軍用艦船海試時間的長短，主要取決於所需測試項目的具體內容，以及海試中出現的各種實際問題。簡單來說，海試安排的測試項目多，時間就長，反之就短。

而福建艦首次海試，主要對包括主機航行、航速、操縱性、操舵性等基礎性能進行測試、篩查。

中國軍網報導透露，海試完成了動力、電力等系統設備一系列測試，達到了預期效果。對於裝備電磁彈射系統的航母來說，電力系統至關重要。而電磁彈射系統對電力質量和功率水平的要求非常嚴格。

而公開照片中，福建艦在海面上航行的航跡清晰，大幅轉彎時浪花形成一定弧度。這表明該艦機動性能比較好，動力系統能夠支撐航母進行高速機動。這對於8萬噸級別、採用電磁彈射等大量新技術的大型航母而言，是頗為不易的。

福建艦近日海試成功。(取材自微博)
福建艦近日海試成功。(取材自微博)

最後是空曠甲板帶來的意義。公開圖片中，福建艦的甲板上空空如也。

對於航母而言，除了動力系統和航行測試，還要對艦載設備、艦載機運作、武器系統、損管和消防系統、綜合系統等進行全方位的測試。福建艦的空曠甲板表明本次首次海試的測試項目，並不包括艦載機、艦載武器系統等項目的測試，這也與官方表態相一致。

而從官方圖片和視頻顯示，福建艦上的近防炮、近程防空導彈系統，業已安裝到位，處於整體系統待測試的狀態。官方稱「該艦將按既定計畫開展後續試驗工作」，表明未來福建艦的測試計畫並未受到影響，這也進一步證實首次海試的結果，是非常積極的、成功。

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