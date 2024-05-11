中國男操作無人機 偷拍橫須賀出雲號惹議
中國影音網站嗶哩嗶哩上3月26日發布一段19秒影片，像是中國無人機在神奈川橫須賀低空飛行，拍攝停泊在海上自衛隊橫須賀基地的海上自衛隊護衛艦「出雲號」，引發日本國內對國家安全出現大漏洞的質疑。日本防衛省9日公布影片分析結果指出，實際由小型無人機拍攝的可能性較高，表示「極其嚴肅地看待此事」。
來源：鳳凰資訊
據共同社報導，日本防衛省確認該影片中建築物陰影、樹木及海浪等周邊情況，並分析出雲號甲板上的艦船舷號看起來沒有不自然的地方，判定從上空飛過進行實拍的可能性較高。
自衛隊通常會用雷達或操控用電波探測小型無人機，若判斷為未經許可的飛行，會嘗試使用電波干擾。防衛省未透露當時是否有探測到該台無人機。
自民黨9日召開國防小組和安全保障調查會的聯席會議，表達對事件的重視，並要求防衛省盡快提出應對方針。會上也有意見認為「調查太花時間」。
從共同社10日貼出的對話截圖可見，影像的發布者似乎是一名中國男子，他以英文答覆提問，稱發布影片是為了要引起注意，也知道此舉受到禁止，但是他仍為了享受而甘冒危險，也強調該影像是「我自己操作無人機飛行拍攝的，不是AI生成的假影片」。
報導指出，男子表示自己在拍完影像後離開日本，人正在中國。「我不是軍事迷或過激的愛國分子，也不打算批判自衛隊或挑起國際衝突」，又稱感覺自己身處危險之中，稱「這是違法行為，不會再做了」。
不過，這位中國網友在X平台創建的帳號8日又發布了新影片，疑似同樣用無人機拍攝部署在美國海軍橫須賀基地的「雷根號」航艦。
开飛机降落自慰队航母 pic.twitter.com/DvZGgBCruT— 這是我小号4 (@Xiao_Hao_4) April 1, 2024
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