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中國男操作無人機 偷拍橫須賀出雲號惹議

記者陳湘瑾／綜合報導
一架直升機在停泊於日本海上自衛隊橫須賀基地的海自直升機護衛艦「出雲號」上降落；資料照片。（路透）
一架直升機在停泊於日本海上自衛隊橫須賀基地的海自直升機護衛艦「出雲號」上降落；資料照片。（路透）

中國影音網站嗶哩嗶哩上3月26日發布一段19秒影片，像是中國無人機在神奈川橫須賀低空飛行，拍攝停泊在海上自衛隊橫須賀基地的海上自衛隊護衛艦「出雲號」，引發日本國內對國家安全出現大漏洞的質疑。日本防衛省9日公布影片分析結果指出，實際由小型無人機拍攝的可能性較高，表示「極其嚴肅地看待此事」。

來源：鳳凰資訊

據共同社報導，日本防衛省確認該影片中建築物陰影、樹木及海浪等周邊情況，並分析出雲號甲板上的艦船舷號看起來沒有不自然的地方，判定從上空飛過進行實拍的可能性較高。

自衛隊通常會用雷達或操控用電波探測小型無人機，若判斷為未經許可的飛行，會嘗試使用電波干擾。防衛省未透露當時是否有探測到該台無人機。

自民黨9日召開國防小組和安全保障調查會的聯席會議，表達對事件的重視，並要求防衛省盡快提出應對方針。會上也有意見認為「調查太花時間」。

從共同社10日貼出的對話截圖可見，影像的發布者似乎是一名中國男子，他以英文答覆提問，稱發布影片是為了要引起注意，也知道此舉受到禁止，但是他仍為了享受而甘冒危險，也強調該影像是「我自己操作無人機飛行拍攝的，不是AI生成的假影片」。

報導指出，男子表示自己在拍完影像後離開日本，人正在中國。「我不是軍事迷或過激的愛國分子，也不打算批判自衛隊或挑起國際衝突」，又稱感覺自己身處危險之中，稱「這是違法行為，不會再做了」。

不過，這位中國網友在X平台創建的帳號8日又發布了新影片，疑似同樣用無人機拍攝部署在美國海軍橫須賀基地的「雷根號」航艦。

日本海上自衛隊橫須賀基地的出雲號直升機護衛艦疑遭中國無人機拍攝；資料照片。（新華...
日本海上自衛隊橫須賀基地的出雲號直升機護衛艦疑遭中國無人機拍攝；資料照片。（新華社）

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