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習訪歐「沒取得突破」 法媒：皇室般接待 但信任不再

中國新聞組／北京11日電
中國國家主席習近平和夫人彭麗媛10日結束歐洲訪問登上專機揮手致意。(路透)
中國國家主席習近平和夫人彭麗媛10日結束歐洲訪問登上專機揮手致意。(路透)

中國國家主席習近平結束歐洲國是訪問，外媒評論習近平此行「所到之處受到皇室般的歡迎，面子上很光亮，但實質上幾乎沒有什麼突破，且歐盟對中國的不信任有增無減」，並稱習低估了大多數歐盟國家將中國視為安全威脅和經濟威脅的程度。而據中國歐盟商會昨在習歐洲行尾聲所發布的調查，歐企對將中國列為首要投資標的，以及在中國經商前景信心都跌至新低。

來源:RFI法國國際廣播電台

習近平昨天結束了法國、塞爾維亞及匈牙利三國的訪問行程並搭乘專機返回中國，據法廣報導，法媒稱習此行受到了「皇室般的歡迎」。比如在巴黎榮軍院大張旗鼓的歡迎儀式、紅地毯和愛麗舍宮的國宴等，一系列活動似乎讓習近平和夫人彭麗媛很高興。

習近平並讚塞爾維亞與中國之間的「鐵桿友誼」，在匈牙利總理奧班可俯瞰多瑙河的官邸為習舉行的閱兵儀式、盛大晚宴等中，盛讚北京與匈牙利「肝膽相照」，並將兩國關係提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」，稱會共同採取措施「保障中歐班列運輸通道安全」。

在禮節十足的美好氣氛下，習近平法國之行被外交家們形容進行了「友好和坦率的交流」，實際上，有坦率的針鋒相對，沒有真正的交流。金融時報評論說，習近平低估了大多數歐盟國家現在將中國視為安全威脅和經濟威脅的程度。習近平眼中的「鐵桿朋友」匈牙利和塞爾維亞，都是歐洲大家庭中令人頭疼的成員。習近平對塞爾維亞和匈牙利的訪問更加重了歐洲的不信任。

法國政治評論人士哈斯基說，塞爾維亞和匈牙利是俄羅斯的朋友中國的顧客，習近平此行把兩國與法國放在一起，藉以強化反美色彩，只能激起不信任。新加坡大學分析師JaIanChong則認為「沒有值得慶祝的理由」，他評論習此行，「沒有取得突破」。澳洲國立大學安全學院院長羅里-梅德卡夫（RoryMedcalf）也認為，習近平「這次訪問幾乎沒有增強歐洲對北京的信心」。

而「巧合」的是，在習此行的尾聲，據中央社報導，中國歐盟商會昨公布一項有關聯的「企業信心調查」顯示，將中國列為首要投資標的歐企比例創下新低紀錄；歐企對在中國的經商前景也創下發布報告20年來新低紀錄，超過1/4受訪企業對自身當前成長潛力感到悲觀，44%對未來展望同樣看法黯淡。

中國歐盟商會主席彥辭（JensEskelund）說：「令人擔憂的跡象浮現，隨著企業面臨的挑戰開始超過待在這裡能獲得的好處，一些歐洲企業不是將業務分離，就是縮減自己在中國的雄心壯志。」並稱中國作為最佳投資國的地位正在喪失。恢復對世界第二大經濟體的信心需要數年時間。

來源：BBC

習近平 歐盟 投資

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