我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

秦始皇帝陵博物院、巴黎聖母院 合作研究火燒遺跡修復

記者黃國樑／綜合報導
秦始皇帝陵出土的綠面俑。(新華社)
秦始皇帝陵出土的綠面俑。(新華社)

據西安晚報報導，中法近日達成「中國秦始皇帝陵博物院與法國文化遺產科學基金會關於木質遺存與土遺址保護科學研究之合作協議書」。該報從秦始皇帝陵博物院獲悉，這次合作研究將圍繞木質遺存保護研究和土遺址保護研究兩大面向展開。

報導稱，木質遺存保護研究的主要內容包括聯合開展巴黎聖母院火燒木材及秦始皇帝陵火燒木材遺跡（木炭）保護修復以及價值認知研究；針對巴黎聖母院火燒木材及秦陵秦俑坑出土木炭及殘存木質進行包括木材樹種鑑定、保存狀態評估、劣化機制、保護技術與方法研究，特別是針對殘存木質，還有木質修復研究。

報導稱，土遺址保護研究的主要內容包括針對秦陵秦俑坑土遺址以及法國作為建築元素的土質材料，開展土遺址耐久性和穩定性、製作工藝、病害識別評估及損害機理等研究，開展遺址土體保護技術研究。

「選擇木質遺存保護這一共性問題作為雙方合作的切入點，可以將兩個世界文化遺產地聯繫起來。」秦始皇帝陵博物院工作人員表示，中國秦始皇陵與法國巴黎聖母院是聞名全球的世界文化遺產，均曾使用大量的木質材料且存在過火木質遺存，如秦兵馬俑坑的建築使用了大量棚木、枋木、立柱、地梔等木質構件，也出土了戰車、兵器局部構件等木質遺跡，這些木質遺存在歷史上遭到不同程度的焚燒；巴黎聖母院也保有大量木質建築構件，其木質屋架在2019年被嚴重焚毀。

報導稱，工作人員表示，由於文物資源的稀缺性與不可再生性，合作雙方將首先透過實驗室分析與模擬試驗的形式進行基礎研究；計畫深入探索秦始皇陵與巴黎聖母院兩處文化遺產中的木質遺存（尤其是火燒木質遺存）以及考古土遺址的材料性質與歷史價值訊息，在室內試驗與模擬試驗的基礎上，總結遺產劣化機制，發展適用於文物實際的保護技術與方法體系。另外，利用本次的合作契機，也將共同培養文化遺產科技保存的青年人才。

秦始皇帝陵博物院和巴黎聖母院將合作，開展古文物修復保護。圖為發生火災的巴黎聖母院...
秦始皇帝陵博物院和巴黎聖母院將合作，開展古文物修復保護。圖為發生火災的巴黎聖母院。(路透)

巴黎聖母院

上一則

港推精準扶貧惠及95萬人 分劏房、單親、長者住戶

下一則

香江觀察／澳門「現金分享」 派錢鑼聲中 特首選舉起步

延伸閱讀

巴黎聖母院攜手秦始皇帝陵博物院 中法合作研究火燒遺跡修復

巴黎聖母院攜手秦始皇帝陵博物院 中法合作研究火燒遺跡修復
中法元首送禮藏深意 中查反傾銷 馬克宏贈白蘭地

中法元首送禮藏深意 中查反傾銷 馬克宏贈白蘭地
秦始皇大戰習近平 這些人集資1000美元拍「皇帝除三害」將殺青

秦始皇大戰習近平 這些人集資1000美元拍「皇帝除三害」將殺青
舊金山普里西迪歐高地 加州太平洋醫院遺址將建320戶住宅

舊金山普里西迪歐高地 加州太平洋醫院遺址將建320戶住宅

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國家主席習近平搭乘專機於當地時間5日下飛抵巴黎奧利機場時，法國總理阿塔爾親自到場迎接。（美聯社影片截圖）

35歲法國總理「中文」接機 習近平：講得很好

2024-05-05 21:06

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報