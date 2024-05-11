秦始皇帝陵博物院、巴黎聖母院 合作研究火燒遺跡修復

秦始皇帝陵出土的綠面俑。(新華社)

據西安晚報報導，中法近日達成「中國秦始皇帝陵博物院與法國文化遺產科學基金會關於木質遺存與土遺址保護科學研究之合作協議書」。該報從秦始皇帝陵博物院獲悉，這次合作研究將圍繞木質遺存保護研究和土遺址保護研究兩大面向展開。

報導稱，木質遺存保護研究的主要內容包括聯合開展巴黎聖母院 火燒木材及秦始皇帝陵火燒木材遺跡（木炭）保護修復以及價值認知研究；針對巴黎聖母院火燒木材及秦陵秦俑坑出土木炭及殘存木質進行包括木材樹種鑑定、保存狀態評估、劣化機制、保護技術與方法研究，特別是針對殘存木質，還有木質修復研究。

報導稱，土遺址保護研究的主要內容包括針對秦陵秦俑坑土遺址以及法國作為建築元素的土質材料，開展土遺址耐久性和穩定性、製作工藝、病害識別評估及損害機理等研究，開展遺址土體保護技術研究。

「選擇木質遺存保護這一共性問題作為雙方合作的切入點，可以將兩個世界文化遺產地聯繫起來。」秦始皇帝陵博物院工作人員表示，中國秦始皇陵與法國巴黎聖母院是聞名全球的世界文化遺產，均曾使用大量的木質材料且存在過火木質遺存，如秦兵馬俑坑的建築使用了大量棚木、枋木、立柱、地梔等木質構件，也出土了戰車、兵器局部構件等木質遺跡，這些木質遺存在歷史上遭到不同程度的焚燒；巴黎聖母院也保有大量木質建築構件，其木質屋架在2019年被嚴重焚毀。