我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

拚明年入歐盟 中國國產大飛機C919提出適航申請

中國新聞組／北京11日電
中國國產大飛機C919希望能於明年取得歐盟適航認證。圖為中國商飛展示的C929、C919及ARJ21模型。(中新社)
中國國產大飛機C919希望能於明年取得歐盟適航認證。圖為中國商飛展示的C929、C919及ARJ21模型。(中新社)

民航上海審定中心主任顧新接受訪問表示，中國商飛早前已經為C919向歐洲航空安全局（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備。顧新說，按照計畫，期待C919能於明年取得歐盟適航認證。「我們有足夠的自信，中國人認證的飛機是足夠安全的。」

大公報報導，「任何一個國家行使主權，一個（飛機）型號進入中國，需要獲得我們的認可。同樣中國的飛機要進入美國或歐盟，也都需要取得他們的認可。」顧新介紹，雙方都是按照各自的法規，而且法規重合度很高，按照型號認可的程序和雙邊的要求，按照民航主權國的程序，完成所有資料提交以及表明所做的所有實驗。

至於C919何時能取得歐盟適航認證，「這是比較敏感的問題，我們按照程序努力展示我們的飛機，過程中可能某個技術環節有差異，有差異就要討論，」他說，「按照我們的計畫，期待明年獲得證件。這需要雙方的配合，有問題要放在桌面上討論。」

對於外界關心C919取得歐盟適航認證是否會受到地緣政治的影響，顧新說：「我們暫時不考慮地緣問題、政治問題，這個超出了我們的工作範疇，全世界的民航都有一個標準，即保證公眾的出行安全，而不應帶著政治的標籤說你不安全，我是安全的。我們會做好技術準備，實際上大家的條款和標準大致是一樣的。」

歐盟

上一則

冷血「霸總」璩靜離職前就開公司 李彥宏：優秀員工才代表百度

下一則

中國研製首款洲際客機C929可望很快試飛 估年底申請適航審定

延伸閱讀

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定
中國歐盟商會：歐洲在中企業對獲利持悲觀態度 刷新高

中國歐盟商會：歐洲在中企業對獲利持悲觀態度 刷新高
比亞迪將在歐盟巨額投資 目標2030年成歐洲最大電動車商

比亞迪將在歐盟巨額投資 目標2030年成歐洲最大電動車商
反對歐盟對中國車加關稅 德國交通部長：不想封鎖市場

反對歐盟對中國車加關稅 德國交通部長：不想封鎖市場

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
中國國家主席習近平搭乘專機於當地時間5日下飛抵巴黎奧利機場時，法國總理阿塔爾親自到場迎接。（美聯社影片截圖）

35歲法國總理「中文」接機 習近平：講得很好

2024-05-05 21:06

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報