拚明年入歐盟 中國國產大飛機C919提出適航申請

中國國產大飛機C919希望能於明年取得歐盟適航認證。圖為中國商飛展示的C929、C919及ARJ21模型。(中新社)

民航上海審定中心主任顧新接受訪問表示，中國商飛早前已經為C919向歐洲航空安全局（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備。顧新說，按照計畫，期待C919能於明年取得歐盟 適航認證。「我們有足夠的自信，中國人認證的飛機是足夠安全的。」

大公報報導，「任何一個國家行使主權，一個（飛機）型號進入中國，需要獲得我們的認可。同樣中國的飛機要進入美國或歐盟，也都需要取得他們的認可。」顧新介紹，雙方都是按照各自的法規，而且法規重合度很高，按照型號認可的程序和雙邊的要求，按照民航主權國的程序，完成所有資料提交以及表明所做的所有實驗。

至於C919何時能取得歐盟適航認證，「這是比較敏感的問題，我們按照程序努力展示我們的飛機，過程中可能某個技術環節有差異，有差異就要討論，」他說，「按照我們的計畫，期待明年獲得證件。這需要雙方的配合，有問題要放在桌面上討論。」

對於外界關心C919取得歐盟適航認證是否會受到地緣政治的影響，顧新說：「我們暫時不考慮地緣問題、政治問題，這個超出了我們的工作範疇，全世界的民航都有一個標準，即保證公眾的出行安全，而不應帶著政治的標籤說你不安全，我是安全的。我們會做好技術準備，實際上大家的條款和標準大致是一樣的。」