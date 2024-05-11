中國研製首款洲際客機C929可望很快試飛 估年底申請適航審定

中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。民航上海審定中心副主任、C919型飛機審查組長揭裕文9日表示，中國商飛正開展適航申請前的相關工作，預計年底向民航局提出型號合格證申請。上海審定中心也介入到前期研究中，早期介入能為更好地建立標準、發現技術難題奠定基礎。

香港 文匯報報導，中國商飛客服公司副總經理佟宇表示，C929正穩步推進初步設計，相信「在不久的將來就會見到C929的原型機」。佟宇還估計C929試飛可能「很快」，已經開始準備申請有關的適航審定工作，計畫今年底向民航局提交申請。

稍早前，中國商飛發布消息稱，C929項目聯合攻關啟動大會4月15日在中國商飛公司召開。與會專家分為總體氣動、機體結構、複材結構、航電電氣、機械系統、推進系統等六個專題組，開展為期一周的研討。

適航證件是民航局用來進行適航管理採用的證件，其用途是對航空器的設計、製造、維修和使用進行批准。根據適航管理要求，各機型要取得了中國民航局的適航證，才能作為合格航空器投入國內使用。

適航證一般指型號合格證（TC）、生產許可證（PC）和單機適航證（AC）這三大證件。其中，型號合格證（TC）相當於航空器的「准生證」，對飛機的設計是否滿足適航標準進行認可；取得型號合格證（TC）之後，相關飛機還需要拿到生產許可證（PC），它是批量生產的必要條件；最後還要獲得單機適航證（AC），表明此飛機可以安全運營，就此意味著獲得適航審批。民航上海審定中心是中國民航局下屬事業單位，負責國產及國外各機型飛機進入中國前的適航審定工作。

此外，在C919方面，佟宇早前有參與駕駛C919到港展飛，佟宇在訪問中談及，早前C919參與新加坡 航展，是首次走出國門，參展者對C919關注程度很高，香港的國泰航空亦十分關注該機型。

早前中國三家主要航空集團包括東方航空 、中國國航及南方航空先後宣布訂購100架C919客機，佟宇表示，獲300架訂單以後，公司會有計畫提升C919產能，相信能如期交付。