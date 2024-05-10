中國歐盟商會：歐洲在中企業對獲利持悲觀態度 刷新高

中國歐盟商會主席彥辭表示，北京屢次表明有決心改善營商環境，但投資者只有看到實際行動才能恢復商業信心。(美聯社)

中國歐盟 商會（EUCCC）10日表示，將中國列為頂級投資 目的地的歐洲公司比例創下歷史新低，並警告可能需要幾年時間才能恢復對世界第二經濟的信心，中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）表示，中國政府屢次表明有決心改善營商環境，但投資者只有看到實際行動才能恢復商業信心。

中國歐盟商會與管理諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）10日發布「商業信心調查2024」，調查結果指出，儘管2023年年初中國重迎開放，但市場商業信心呈持續下降趨勢。

調查稱，中國經濟並未實現強勢反彈，推動歐洲在陸企業發展，企業反而正面臨更多不確定。中國國內市場需求疲軟、產能過剩情況加劇和持續的房地產 困境等結構性問題，市場准入和監管壁壘等障礙，繼續阻礙歐洲在陸企業發展。對未來2年盈利狀況持悲觀態度的受訪企業，達歷史新高。

為面對上述困境，52%受訪企業考慮削減成本，包括實施裁員計劃；13%受訪企業已經或已決定轉擊現有在陸資產；其中考慮在2024年擴大在陸業務的受訪企業為42%，創下歷史最低。

彥辭於調查報告中指出，「由於中國市場呈現的挑戰逐步大於機遇，導致部分歐洲企業正在將中國業務孤立化，或縮小在陸業務的規模，該現象令人擔憂。中國政府屢次表明有決心改善營商環境，但投資者只有看到實際行動才能恢復商業信心。」