習近平訪匈提升戰略夥伴關係 「小熊維尼」抗議隨行
中國國家主席習近平8日晚抵達歐洲三國訪問最後一站匈牙利，該國總統和總理親自迎接，不過也有示威者在場外抗議。習近平在與該國總統舒尤克會談時表示，中匈關係正處於歷史最好時期；兩國並共同宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。隨著中匈關係更進一步，中匈在新能源車等合作也駛入「快車道」，據報導，長城汽車將於匈牙利設立大型廠房。
來源：鳳凰衛視
在結束法國、塞爾維亞的訪問後，習近平昨抵達匈牙利。舒尤克以軍禮歡迎習近平後，兩人在布達佩斯總統府舉行了會談。據文匯報報導，習近平指出，過去75年裡，中匈堅持平等相待，中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方；堅持互信互助；堅持合作共贏，在共建「一帶一路」框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接；堅持公平正義，站在歷史正確一邊。
他並指當前中匈關係正處於歷史最好時期；願同匈方繼續深化政治互信，推動中國式現代化同匈牙利「向東開放」戰略更緊密對接，深挖務實合作潛力，持續擴大各領域交流。
舒尤克表示，習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，主張加強國際對話合作，這對於解決當前世界面臨的各種挑戰、防止陣營對抗至關重要，匈方高度讚賞。匈方期待同中方密切交往，加強發展戰略對接；希望雙方繼續合作辦好匈中雙語學校和孔子學院等。
匈國總理奧班也與習近平舉行會談並簽署多份合作協議，匈牙利政府發文指出，習近平此次到訪增加了該國的外交分量，訪問也具有重要經濟意義。
中國駐匈牙利大使龔韜接受官媒環球時報訪問時表示，今年下半年匈牙利將接任歐盟輪值主席國，希望匈方「推動歐盟理性、友善看待中國發展，奉行更為積極、務實的對華政策」，加強中歐戰略溝通，為互利合作「營造更多正面預期」。
此前，在塞爾維亞訪問中，習近平與該國總統武契奇宣布共建「命運共同體」，成為歐洲第一個與北京建立這類型關係的國家。
另據央視報導，近年來，中匈兩國在新能源汽車、鋰電池和光伏領域的合作持續深化，多家中國企業都在匈牙利設立了生產基地。中國新能源車在匈牙利受熱捧，隨著中匈關係更進一步，雙方務實合作也駛入「快車道」。據當地媒體報導，繼比亞迪、寧德時代等中企在當地設廠後，汽車製造商長城汽車也將在當地興建一家聘用8000至9000名工人的工廠。
不過，據法廣報導，習近平與奧班會談時，場外出現數百名手持西藏旗幟和扮演小熊維尼的示威者，沒多久就都被警察控制。首都布達佩斯因此戒備森嚴。
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