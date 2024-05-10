習近平訪匈提升戰略夥伴關係 「小熊維尼」抗議隨行

中國國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。(新華社)

中國國家主席習近平 8日晚抵達歐洲三國訪問最後一站匈牙利，該國總統和總理親自迎接，不過也有示威者在場外抗議。習近平在與該國總統舒尤克會談時表示，中匈關係正處於歷史最好時期；兩國並共同宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。隨著中匈關係更進一步，中匈在新能源車等合作也駛入「快車道」，據報導，長城汽車將於匈牙利設立大型廠房。

來源：鳳凰衛視

在結束法國、塞爾維亞的訪問後，習近平昨抵達匈牙利。舒尤克以軍禮歡迎習近平後，兩人在布達佩斯總統府舉行了會談。據文匯報報導，習近平指出，過去75年裡，中匈堅持平等相待，中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方；堅持互信互助；堅持合作共贏，在共建「一帶一路 」框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接；堅持公平正義，站在歷史正確一邊。

他並指當前中匈關係正處於歷史最好時期；願同匈方繼續深化政治互信，推動中國式現代化同匈牙利「向東開放」戰略更緊密對接，深挖務實合作潛力，持續擴大各領域交流。

中國國家主席習近平9日在布達佩斯出席匈牙利總統舒尤克和總理奧班共同舉行的隆重歡迎儀式。(新華社)

舒尤克表示，習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，主張加強國際對話合作，這對於解決當前世界面臨的各種挑戰、防止陣營對抗至關重要，匈方高度讚賞。匈方期待同中方密切交往，加強發展戰略對接；希望雙方繼續合作辦好匈中雙語學校和孔子學院等。

匈國總理奧班也與習近平舉行會談並簽署多份合作協議，匈牙利政府發文指出，習近平此次到訪增加了該國的外交分量，訪問也具有重要經濟意義。

中國駐匈牙利大使龔韜接受官媒環球時報訪問時表示，今年下半年匈牙利將接任歐盟 輪值主席國，希望匈方「推動歐盟理性、友善看待中國發展，奉行更為積極、務實的對華政策」，加強中歐戰略溝通，為互利合作「營造更多正面預期」。

此前，在塞爾維亞訪問中，習近平與該國總統武契奇宣布共建「命運共同體」，成為歐洲第一個與北京建立這類型關係的國家。

另據央視報導，近年來，中匈兩國在新能源汽車、鋰電池和光伏領域的合作持續深化，多家中國企業都在匈牙利設立了生產基地。中國新能源車在匈牙利受熱捧，隨著中匈關係更進一步，雙方務實合作也駛入「快車道」。據當地媒體報導，繼比亞迪、寧德時代等中企在當地設廠後，汽車製造商長城汽車也將在當地興建一家聘用8000至9000名工人的工廠。

布達佩斯民眾扮成小熊維尼，抗議中國國家主席習近平到訪匈牙利。(路透)

不過，據法廣報導，習近平與奧班會談時，場外出現數百名手持西藏旗幟和扮演小熊維尼的示威者，沒多久就都被警察控制。首都布達佩斯因此戒備森嚴。