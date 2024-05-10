通義千問2.5版問市 阿里雲自信：全面趕超GPT-4Turbo

阿里雲9日發佈通義千問2.5版本，並稱第三方平台評測分數顯示其已追平GPT-4 Turbo。（取材自澎湃號）

阿里巴巴旗下阿里雲通義家族再添新成員，9日，阿里雲正式發布「通義千問2.5版」，並稱該模型的性能將全面趕超GPT-4 Turbo。

綜合上海證券報、新華財經指出，9日，「通義千問2.5」版本在阿里雲AI 高峰會上正式發布。同時，阿里雲公布最新數據顯示，通義大模型透過阿里雲服務企業已超過9萬家、透過釘釘服務企業超過220萬家，且截至目前通義開源模型累計下載量突破700萬。

阿里雲指出，相比「通義千問2.1」版本，「通義千問2.5」的理解能力、邏輯推理、指令遵循、代碼能力分別提升9%、16%、19%、10%。其中，在權威基準OpenCompass上，「通義千問2.5」的得分追平GPT-4 Turbo，是該基準首次錄得中國國產大模型取得該成績。

阿里雲強調，「模型效能全面追趕GPT-4 Turbo，在中文大模型方面領先業界」。同時，通義千問最新開源的1100億參數模型在多個基準評估中收穫最高得分，超越Meta的Llama-3-70B，成為開源領域中表現最佳的模型之一。

同日，在阿里雲峰會上還透露，小米 旗下人工智慧助理「小愛同學」已與阿里雲通義大模型達成合作，要強化其在圖片生成、圖片理解等方面的多模態AI生成能力，並在小米汽車、手機等多類設備落實。

另外，在微博、完美世界遊戲、眾安保險 等企業也宣布接入通義大模型，將大模型應用於社群媒體、保險、遊戲等領域。據悉，此前新東方、同程旅行、長安汽車、西部機場集團、親寶寶等企業也都與通義大模型合作。這也顯示通義落實應用的進程加速，現已進入PC、手機、汽車、航空、天文、礦業、教育、醫療、餐飲、遊戲、文旅等領域。

公開資料顯示，通義大模型問世一年多以來，目前發展出文生圖、智慧編碼、文件解析、音視頻理解等能力，企業客戶和開發者可以透過API呼叫、模型下載等方式接入義，個人用戶可從通義APP、官網和小程式免費使用通義家族全端服務。