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中再派軍艦訪柬埔寨 路透：加劇美方對雲壤基地的擔憂

記者陳湘瑾／即時報導
中國國防部將派遣「井岡山號兩棲船塢登陸艦」和「戚繼光號訓練艦」訪問柬埔寨和東帝汶。圖為戚繼光艦2023年9月訪問印尼。（圖／取自中國外交部）
中國國防部將派遣「井岡山號兩棲船塢登陸艦」和「戚繼光號訓練艦」訪問柬埔寨和東帝汶。圖為戚繼光艦2023年9月訪問印尼。（圖／取自中國外交部）

中國國防部9日表示，從5月上旬至6月中旬，將派遣中國海軍「井岡山號兩棲船塢登陸艦」和「戚繼光號訓練艦」訪問柬埔寨和東帝汶，稱與當地海軍學員一起訓練，加強兩國海軍間的相互信任。此舉將加劇美國對中國在柬埔寨雲壤海軍基地（Ream base）長期存在的擔憂。

據路透報導，井岡山號兩棲船塢登陸艦能運輸直升機、裝甲車、船隻和登陸船，以及近1000名士兵。戚繼光號訓練艦較小，不過它是中國技術上最先進的軍用訓練艦。

路透報導稱，中國並未提及這兩艘船艦在訪問柬埔寨和東帝汶期間將停靠在哪個基地，但中國軍艦的訪問，可能會加劇美方對中方在柬埔寨雲壤海軍基地長期存在的擔憂。雲壤海軍基地曾是美國和柬埔寨進行聯合海軍訓練和演習的地點，柬埔寨於2020年10月拆除美國建造的設施。

美國華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）4月18日發布報告稱，柬埔寨似乎已經進一步授予中國海軍在該國雲壤軍事基地執行任務與駐紮的權限。而中國國防部長董軍今年3月曾會見柬埔寨皇家武裝部隊副總司毛素潘，兩人承諾進一步開展軍事合作。

國防部 皇家

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