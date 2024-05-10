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中國4月進出口金額由負轉正 優於市場預期

記者林茂仁、葉文義／綜合報導
中國海關總署9日公布4月進出口數據，優於預期。圖為山東煙台港。(新華社)
中國海關總署9日公布4月進出口數據，優於預期。圖為山東煙台港。(新華社)

中國海關總署9日公布4月進出口數據，以美元計價，出口金額2924億美元(約404億元人民幣)，年增1.5%，進口金額2201億美元，年增8.4%，均優於市場預期，相較3月雙雙由負轉正，分別回升9個及10.3個百分點。

澎湃新聞報導，東方金誠研究發展部總監馮琳表示，4月出口優於預期主要原因是去年3月集中出口後，去年4月出口增長動能下滑，導致4月出口的基期較低，加上海外需求回暖以及穩外貿政策持續拉動，出口增長動能偏強。馮琳預估，5月出口金額年增率將達到10%左右，第二季出口增速會較第一季明顯加快。

從出口國家來看，東協仍是中國第一大貿易夥伴。從出口產品來看，機電占出口比重較大，其中，汽車出口表現良好，4月汽車（包括底盤）出口量年增32.4%，出口金額年增28.8%，分別較3月加快6.7和零點4個百分點。馮琳認為，主要動力來自新能源汽車出口大幅成長，銷往歐盟等發達經濟體。

至於4月進口金額年增8.4%，相較3月，反彈超預期。中經院第一研究所助研究員王國臣認為，4月包括建材、糧食以及原物料進口明顯升溫，可能是為即將啟動「三大工程（保障性住房、城中村改造和平急兩用公共基礎設施建設）」預做準備。

展望未來，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，電動汽車、新能源電池及裝備製造等產品海外需求旺盛，未來幾個月中國外貿出口增速有望增長。

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