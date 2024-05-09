習奧會談 習近平：盼匈推動中歐關係發展

當地時間5月9日下午，中國國家主席習近平在布達佩斯總理府同匈牙利總理奧班舉行會談。 (新華社)

據新華社凌晨報導，當地時間5月9日下午，中國國家主席習近平 在布達佩斯總理府同匈牙利總理奧班舉行會談。兩國領導人宣布，將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係。習近平指出，歐洲是多極世界中的重要一極，是實現中國式現代化的重要夥伴。希望匈方作為今年下半年歐盟 輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。奧班則指出，中國的發展對歐洲是機會而不是風險。作為下半年歐盟輪值主席國，匈方願為推動歐中關係健康發展和中東歐國家與中國合作做出積極努力。

習近平指出，當前，中匈關係正處於歷史最佳時期。中匈全面戰略夥伴關係維持高水準發展，樹立了建構新型國際關係的典範。今年是中匈建交75週年，中匈關係發展迎來新的重要契機。兩國要以建立新時代全天候全面戰略夥伴關係為契機，為兩國合作注入新的強大動力，為兩國人民開創更加美好的明天。

習近平強調，中方讚賞匈方長期堅定奉行對華友好政策，在涉台、涉港、人權等議題上旗幟鮮明堅定支持中方。中方堅定支持匈牙利走符合本國國情的發展道路，願同匈方築牢政治互信，加強兩國政府、立法機構、政黨交流，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切。

他表示，中國式現代化一定會為包括匈牙利在內的世界各國帶來更多機遇，歡迎匈牙利成為中國式現代化道路上的同行者。中方願同匈方加強兩國發展戰略對接，發揮好中匈政府間「一帶一路 」合作委員會等機制作用，有序推進基礎建設、綠色能源等領域合作，按期完成匈塞鐵路建設。積極拓展清潔能源、人工智慧等新興領域合作。

他指出，歐洲是多極世界中的重要一極，是實現中國式現代化的重要夥伴。希望匈方作為今年下半年歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。中國－中東歐國家合作具有強大內生動力，希望匈方繼續發揮重要作用，推動中國－中東歐國家合作更好造福各國人民。

奧班表示，匈中關係的成功證明大小國家可以互相尊重、互利合作。習的到訪再次展現了匈中之間的深厚友誼和巨大潛力，對匈牙利和匈中關係具有重要歷史意義。我們宣布將匈中關係定位提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，為未來匈中關係發展指明了方向。他對匈中關係的前景充滿信心。

奧班表示，匈方不會忘記中方在匈牙利遭遇困難時及時提供寶貴支持，將繼續堅定不移做中國的「鐵桿」朋友，支持中方維護自身核心利益和正當權利。匈方過去、現在、將來都堅定恪守一個中國原則。匈中共建「一帶一路」取得巨大成功，為匈牙利創造了就業、改善了民生。

他表示，匈方希望同中方繼續在「一帶一路」框架內推動匈塞鐵路等大型基礎建設項目合作，加強經貿、新能源等領域合作，歡迎更多中國企業赴匈投資合作。

奧班並特別指出，匈方不認同所謂「產能過剩」或「去風險」等說法。匈方深化對華合作的決心堅定不移，不會受到任何力量的干擾。匈方支持習近平主席提出的一系列全球倡議，並讚賞中方為促進世界和平發揮的重要作用。中國的發展對歐洲是機會而不是風險。匈方願同中方加強多邊溝通協作，共同維護世界和平與穩定。作為下半年歐盟輪值主席國，匈方願為推動歐中關係健康發展和中東歐國家與中國合作做出積極努力。

報導稱，兩國領導人就烏克蘭危機深入交換了意見。習近平強調，中方始終致力於勸和促談，願繼續同有關各方一道，為早日實現和平作出積極努力。會談後，兩國領導人共同見證交換共建「一帶一路」、經貿、投資、科技、文化、農業等領域多項雙邊合作文件。習近平與奧班也共同會見了記者。