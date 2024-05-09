嫦娥6號「太空煞車」 進入環月軌道飛行
據央視新聞報導，從中國國家航天局獲悉，在北京航太飛行控制中心的精確控制下，嫦娥六號探測器8日成功實施近月制動，順利進入環月軌道飛行。
來源：YouTube
報導稱，近月煞車是嫦娥六號探測器在飛行過程中的關鍵軌道控制。當嫦娥六號探測器飛臨月球附近時，實施「太空煞車」制動，使其相對速度低於月球逃逸速度，從而被月球引力捕獲，實現繞月飛行。
後續，在鵲橋二號中繼星的支持下，嫦娥六號探測器將調整環月軌道高度和傾角，擇機實施軌道器返回器組合體與著陸器上升器組合體分離，之後，著陸器上升器組合體實施月球背面南極-艾特肯盆地軟著陸，按計畫進行月球背面採樣返回任務。
嫦娥六號任務發射至採樣返回全過程約53天。相較於2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務需在鵲橋二號中繼星的支持下，實施人類歷史上首次月球背面採樣返回，突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術。
5月3日下午5時27分，嫦娥六號探測器由長征五號遙八運載火箭在中國文昌航天發射場發射，之後準確進入地月轉移軌道。經過五天的飛行和「太空煞車」，嫦娥六號8日已開始繞月球飛行。
值得一提的是，進入環月軌道後，嫦娥六號與此前的嫦娥五號任務不同，採用的是逆行軌道。專家介紹，逆行軌道會提升探測器與月球之間的相對速度，可以讓環繞器更好地穩定在環月軌道上。
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