歐盟要查中國電動車補貼 BMW：搬石頭砸自己的腳

歐盟執行委員會主席范德賴恩8日在柏林表示，歐洲必須阻止中國將獲得大量補貼的電動車湧入歐盟市場。（路透）

歐盟 執行委員會主席范德賴恩8日在柏林表示，歐洲必須阻止中國將獲得大量補貼的電動車 湧入歐盟市場。但業界卻有不同意見，德國 BMW集團的執行長齊普策（Oliver Zipse）警告說，歐洲聯盟對中國的電動車補貼展開調查，是與自由貿易背道而馳。

路透報導，范德賴恩說：「公平競爭是好事。我們不喜歡的事情是，中國將大量補貼的電動車湧入我們的市場。我們必須解決這個問題，我們必須保護自身產業。」歐盟目前正對中國電動車進行反補貼調查，以確定是否對中方徵收懲罰性關稅。

范德賴恩本周與法國總統馬克宏一起在法國會見了中國國家主席習近平。歐盟正在對中國電動車進行反補貼調查，以便確定是否需要對中國產品徵收關稅。

習近平日前抵法訪問，目的是減緩日趨緊張的中歐貿易。與習一起訪歐的中國商業代表團中有電動車企的高管，如遠景科技、上汽集團和小鵬汽車等。

法媒報導，BMW集團的執行長齊普策在法說會上表示，「今日我們經歷對中國進行反補貼調查，正與我們所盼望的恰好相反。」稍早BMW公布第一季獲利下滑。

齊普策說，儘管BMW的警告不太可能阻止歐盟對中國汽車製造商加徵關稅，但他希望任何這類行動都只是暫時性，「因為這會對德國產業造成遠遠更多傷害。」

齊普策指出，歐洲從中國進口的貨品，許多是由非中國業者在中國製造，其中就有德國公司。「你會見到自己多快搬石頭砸自己的腳」。