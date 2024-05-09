美菲軍演擊沉「中國漁船」 北京當局酸：精神勝利法

菲律賓海軍快速攻擊攔截艇（FAIC）發射長釘（Spike）非瞄準線（NLOS）飛彈。(取材自菲律賓國防部)

美國、菲律賓4月起舉行「肩並肩」年度軍演。美菲兩軍日前在菲國北伊羅科斯省佬沃市附近，用菲海軍2020年除役的中國製小型補給艦「卡里拉亞湖號」為靶船，進行模擬擊沉「中國漁船」演訓。菲方否認選中製船隻當目標別有用心。對此，中國外交部發言人林劍7日回應反酸，有關國家應停止海上的侵權挑釁而不是使用「精神勝利法」搞自我安慰。

參與該艦擊沉演習的包括菲海軍一艘快速攻擊艇、巡防艦，一架空軍戰機、直升機和陸基火砲，以及美國1架F–16戰機和1架AC–130空中砲艇。參演者用反艦飛彈、火箭、加農砲、陸基火砲等發動數波攻擊，讓卡里拉亞湖號逐漸沉入水底。

菲海軍司令阿達奇日前否認拿中製船艦當演習對象意有所指，表示該艦在菲服役多年，若存在任何附帶要素都並不重要。

林劍7日主持中國外交部例行記者會。面對外媒提問，他回應說，任何軍演都不應針對第三人或損害第三人的利益，不應損害地區國家間互信，破壞區域和平穩定。

林劍表示，有關國家應停止海上的侵權挑釁，停止挑釁對抗，多做有利於促進區域和平穩定的事，而不是使用「精神勝利法」搞自我安慰。

美菲肩並肩軍演4月22日起展開，預計本月10日落幕，超過1.6萬名美菲官兵參演，還有數百名澳洲 軍人參與。