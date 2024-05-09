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中國開綠燈? 特斯拉自駕出租車或可測試 未准全面落地

記者陳湘瑾、編譯季晶晶／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（左二）2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（右一）與副總裁陶琳（右二）陪同。（路透）
特斯拉執行長馬斯克（左二）2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（右一）與副總裁陶琳（右二）陪同。（路透）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前赴中訪問，試圖爭取讓特斯拉的全自動輔助駕駛系統（Full-Self Driving，FSD）軟體能在中國開放使用。據中國日報報導，特斯拉提出想在中國落地無人駕駛出租車（robotaxi），中國政府或先支持其在國內測試，但暫未完全批准其FSD在中國全面落地。

中國目前自動駕駛出租車平台包括百度蘿蔔快跑（Apollo Go）、小馬智行（Pony.ai）等。據財聯社報導，中國支持特斯拉測試無人駕駛出租車，預計中國國內robotaxi市場規模將突破人民幣1兆元（約1384萬美元）。

據報導，消息人士表示，中國官員告訴馬斯克，「歡迎特斯拉在中國進行一些無人駕駛出租車的測試」，並希望特斯拉能「樹立好榜樣」。但當局沒有立即批准特斯拉FSD功能的廣泛使用。在全面推廣FSD之前，特斯拉仍須取得核准，才能收集和傳輸用來訓練特斯拉駕駛輔助功能所需的數據。

路透的消息來源說，特斯拉正尋求申請在上海啟動無人駕駛出租車的測試，該公司全球最大超級工廠位於上海。

值得注意的是，4月末有消息稱，特斯拉將用百度提供的高級輔助駕駛地圖用於中國版FSD。

當前特斯拉的自動輔助駕駛Autopilot可以做到保持車速、維持與前車距離並確保車輛持續行駛在車道內。FSD是Autopilot的進化版，從2020年開始小規模推送，至今已經歷11次大規模更新。特斯拉希望FSD逐漸升級，最終實現自動駕駛。

另外，特斯拉執行長馬斯克上月突然訪問北京時，帶上了一位值得信賴的副手：特斯拉前中國業務負責人朱曉彤。知情人士透露，這位被特斯拉內部視為「救火隊」的逆轉局面奇才，已經被從美國調回中國。

華爾街日報報導，朱曉彤是包括馬斯克在內的特斯拉網站上目前列出的僅有的三位高管之一。朱曉彤出生於中國，在美國和紐西蘭接受教育，去年被拔擢升職到位於美國德州首府奧斯汀的特斯拉全球領導團隊，在馬斯克分身乏術的情況下，他承擔了一些首席執行長的職責。

朱曉彤被調回中國，正值特斯拉試圖挽救在中國市場的業績。在中國，比亞迪等許多車廠正激烈爭搶電動車市占。第一季，中國整體電動車銷量年比成長15%，特斯拉銷售卻下滑4%。電動車產業新聞網站Electrek先前報導了朱曉彤的新職務。特斯拉和朱曉彤暫未回覆置評請求。

特斯拉。(美聯社)
特斯拉。(美聯社)

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