中使館被炸25周年 習只發文未到遺址憑弔

習近平7日乘專機抵達貝爾格萊德，塞爾維亞總統武契奇夫婦等人熱情迎接。(新華社)

中國國家主席習近平 8日訪問塞爾維亞，適逢中國駐南斯拉夫大使館 被轟炸25周年。除了習發文表示「絕不讓歷史悲劇重演」，美媒發現，中國官方在網路發起宣傳「內外有別」，呼籲中國人「不忘記」，但英文版官媒卻刻意低調不提。此外，習原本被料將到使館舊址憑弔，但直至習離開塞爾維亞，未見相關行程。

據南華早報報導，習近平此次分別選擇歐盟 成員國匈牙利與歐盟非成員國的塞爾維亞進行訪問，是安全選擇。此次出訪將提供中國機會衡量歐洲對中國的看法，並透過強調中國與西方的過去傷疤，藉此鞏固與塞爾維亞的關係。

像是此次習近平訪問塞爾維亞，恰逢美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館25周年，習近平2016年6月曾在訪問時，前往中國大使館被炸舊址憑弔，是中國領導人首次前往當地憑弔，此次習近平是否也會到被炸使館舊址憑弔成焦點，外界也多預言他會去，但最後卻是無消無息，讓外界一頭霧水。

另據美國之音報導，諸如中國日報、環球時報、新華社等中國官媒，在Ｘ平台上發布了大量關於習近平這次訪問塞爾維亞的內容，但都未提及1999年5月7日發生的中國駐南斯拉夫大使館被轟炸，而是將重點放在中塞經貿合作和民間交流上。

相形之下，在多個中國官媒的國內網站及社交媒體上，近日紛紛發表或轉發了與1999年中國使館被轟炸有關的內容。其中，觀察者網發表一張當時使館被炸後冒煙的照片、並配上「1999，5月7日，中國人不忘記」的字眼，在新浪微博立刻被廣為轉發，得到超過5萬個按讚及約7000次轉發。

同時，環球網等官媒也轉發了中國外交部發言人林劍7日在例行記者會上，作出「中國人民不會忘記北約犯下的這一野蠻罪行，也絕不會接受這樣的歷史悲劇重演」的表態。