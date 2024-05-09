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中使館被炸25周年 習只發文未到遺址憑弔

中國新聞組╱北京9日電
習近平7日乘專機抵達貝爾格萊德，塞爾維亞總統武契奇夫婦等人熱情迎接。(新華社)
習近平7日乘專機抵達貝爾格萊德，塞爾維亞總統武契奇夫婦等人熱情迎接。(新華社)

中國國家主席習近平8日訪問塞爾維亞，適逢中國駐南斯拉夫大使館被轟炸25周年。除了習發文表示「絕不讓歷史悲劇重演」，美媒發現，中國官方在網路發起宣傳「內外有別」，呼籲中國人「不忘記」，但英文版官媒卻刻意低調不提。此外，習原本被料將到使館舊址憑弔，但直至習離開塞爾維亞，未見相關行程。

據南華早報報導，習近平此次分別選擇歐盟成員國匈牙利與歐盟非成員國的塞爾維亞進行訪問，是安全選擇。此次出訪將提供中國機會衡量歐洲對中國的看法，並透過強調中國與西方的過去傷疤，藉此鞏固與塞爾維亞的關係。

像是此次習近平訪問塞爾維亞，恰逢美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館25周年，習近平2016年6月曾在訪問時，前往中國大使館被炸舊址憑弔，是中國領導人首次前往當地憑弔，此次習近平是否也會到被炸使館舊址憑弔成焦點，外界也多預言他會去，但最後卻是無消無息，讓外界一頭霧水。

另據美國之音報導，諸如中國日報、環球時報、新華社等中國官媒，在Ｘ平台上發布了大量關於習近平這次訪問塞爾維亞的內容，但都未提及1999年5月7日發生的中國駐南斯拉夫大使館被轟炸，而是將重點放在中塞經貿合作和民間交流上。

相形之下，在多個中國官媒的國內網站及社交媒體上，近日紛紛發表或轉發了與1999年中國使館被轟炸有關的內容。其中，觀察者網發表一張當時使館被炸後冒煙的照片、並配上「1999，5月7日，中國人不忘記」的字眼，在新浪微博立刻被廣為轉發，得到超過5萬個按讚及約7000次轉發。

同時，環球網等官媒也轉發了中國外交部發言人林劍7日在例行記者會上，作出「中國人民不會忘記北約犯下的這一野蠻罪行，也絕不會接受這樣的歷史悲劇重演」的表態。

習近平 大使館 歐盟

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習抵匈牙利 訪歐2、3站選友好國

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