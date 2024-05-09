習抵匈牙利 訪歐2、3站選友好國

匈牙利總理奧班8日在匈牙利布達佩斯機場歡迎中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。(路透)

在結束對法國、塞爾維亞的訪問後，中國國家主席習近平 在8日晚間抵達匈牙利，受到總理奧班的歡迎。分析指出，習近平選擇這兩國作為落腳點，凸顯中塞、中匈關係在中歐關係中的優先地位，也折射出近年來中歐關係波折不斷的大背景下，北京在出訪目的地選擇上的局限。

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根據美國之音報導，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎指出，塞爾維亞和匈牙利是目前對中國最為友好的兩個歐洲國家。

義大利 漢學家弗朗西斯科・西西（Francesco Sisci）則認為，習近平此行的重頭戲是在法國，「至於他在塞爾維亞和匈牙利停留，是因為北京沒有找到其他更好的替代選項。」相對於涉及貿易爭端和俄烏戰爭等中歐存在明顯分歧的棘手議題，習近平訪問塞、匈可能會更加「和諧」。

他進一步稱，北京未能為爭取到更重要的歐洲國家出訪，反映出中歐關係所面臨的更大的困難。他指出，中塞、中匈關係很好，而這兩國與俄羅斯的關係也很好，「也就是說，更多的歐洲國家認為北京與莫斯科走得太近了，正在加速遠離中國」。

政治因素外，近年中塞、中匈在經濟貿易和基礎設施建設方面與日俱增的合作也是此訪的緣由之一。

例如中國礦業公司紫金礦業與塞爾維亞政府於2018年達成價值12.6億美元的交易，收購了長期運營不善的塞爾維亞博爾銅業的大部分股份並正式接管該公司。又像是貝爾格萊德至諾維薩德高鐵開通運營已經兩年多，這是中國—中東歐國家合作的旗艦項目匈塞鐵路的一部分。

除了上述的匈塞鐵路項目，中國也正加大對匈牙利的新能源產業投資 。習近平8日在匈牙利「匈牙利民族報」發表署名文章，指出雙邊關係進入歷史最好時期。去年中國再次成為匈牙利最大外資來源國和歐盟外最大貿易夥伴。例如中國電池製造商寧德時代已經在匈牙利第二大城市德布勒森設廠，這筆投資完成後將價值107億歐元。