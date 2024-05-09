萬人歡迎…習訪塞爾維亞釋利多 中塞自貿協定7/1生效

習近平與武契奇一同站在台上，民眾揮動國旗歡迎。(美聯社)

中國國家主席習近平 8日在與塞爾維亞總統武契奇舉行會談後，雙方共同宣布深化和提升兩國全面戰略夥伴關係，習近平隨後宣布中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效等，中國支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項措施。

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在結束法國的訪問後，習近平當地時間7日晚間乘專機轉往此次歐洲行的第二站。據新華社報導，習近平此行受到高規格熱情接待。7日晚他率團飛抵塞爾維亞，其所乘專機進入塞國領空後，兩架空軍戰機升空護航，武契奇夫婦等多名塞國政要更親自到機場迎接，身著民族盛裝的塞爾維亞民眾現場載歌載舞歡迎。

習近平從機場赴下榻飯店途中，隨處可見兩國國旗迎風飄揚，多處點亮「中國紅」，有巨幅電子屏滾動播放著「熱烈歡迎親愛的中國朋友」。

習近平7日在塞爾維亞「政治報」發表題為「讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路」的署名文章表示，這是他擔任中國國家主席以來第2次踏上塞爾維亞的土地。中國和塞爾維亞相距遙遠，但無論國際風雲如何變幻，中塞始終是「真朋友、好夥伴」。

央視新聞報導，8日上午，武契奇陪同習近平來到政府大廈平台。大廈廣場上，1萬5000名塞爾維亞民眾揮舞中塞兩國國旗，對習近平表示熱烈歡迎。習近平向歡迎人群揮手示意。廣場上響起雷鳴般的掌聲，歡呼聲此起彼伏，經久不息。

中國外交部部長助理、發言人華春瑩 也在社交媒體X上發布圖文稱，近2萬名塞爾維亞人歡迎習近平來訪，還歡呼「中國！塞爾維亞！」帖文隨附的3張歡迎儀式現場圖中，習近平在武契奇總統陪同下檢閱塞爾維亞儀仗隊。當地民眾揮舞兩國國旗，鼓掌歡迎。

習近平8日與武契奇舉行大範圍會談，兩人共同簽署關於深化和提升全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明。隨後在共見記者時，習近平宣布中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項措施，兩國自由貿易協定將於今年7月1日正式生效。