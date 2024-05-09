普亭5月中旬將訪中？ 北京：沒信息可發布

俄羅斯總統普亭7日在克里姆林宮奢華儀式中宣誓就職，中駐俄大使表態歡迎普亭訪中。 (路透)

俄羅斯 總統普亭 7日宣誓就職，展開破紀錄的第五個任期後，總統助理鄂夏柯夫隨即宣布，中國將是普亭本屆任期內的首訪國家。中駐俄大使張漢暉受訪表示，中方歡迎普亭對中國進行國事訪問。但蹊蹺的是，中國外交部發言人林劍卻稱，中方對普亭就職表示祝賀，但關於普亭訪中的具體問題，「沒有可以發布的信息」。

俄通社報導，鄂夏柯夫還說，普亭此行屬國事訪問，除造訪北京，預期還將訪問另一座城市，但未宣布確切日期。彭博社日前援引消息人士說法，指出普亭將在15日至16日訪問中國，並與國家主席習近平 會談，或將觸及提高雙方貿易額等議題。

習近平去年3月連任國家主席，開啟第3任期後，也是選擇俄羅斯作為首訪國家。習近平與普亭最近一次碰面，是普亭去年10月受邀赴北京出席「一帶一路論壇」。

中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會表示，中方對普亭就職表示祝賀；但是關於普亭訪中的具體問題，目前中方「沒有可以發布的信息」。

去年中俄貿易額超過2400億美元，創下歷史新高，並提前一年達成2000億美元規模的目標。近期美歐加大示警北京在俄烏戰爭中對俄羅斯的援助，中俄是否計畫為今年雙邊貿易額確定新的目標引發關注。對此，張漢暉在俄媒專訪中僅表示，目前雙方尚未正式討論此問題。

至於普亭訪中期間，是否討論俄烏議題？張漢暉說，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願繼續發揮自身獨特作用，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧和力量。

習近平近日訪歐，歐盟和法國總統馬克宏都傳達期盼北京發揮對俄羅斯影響力，以結束俄烏戰爭的訊息。習近平重申中方有意協助化解危機立場，並強硬回應親俄批評，稱「我們反對利用烏克蘭危機向別國甩鍋、抹黑第三國、發動新冷戰」。