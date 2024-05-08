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習提使館被炸案 料赴舊址憑弔向美傳遞「歷史不容忘」

中國新聞組／北京8日電
應塞爾維亞總統武契奇邀請，中國國家主席習近平乘專機抵達貝爾格勒，對塞爾維亞進行國事訪問。（新華社）
應塞爾維亞總統武契奇邀請，中國國家主席習近平乘專機抵達貝爾格勒，對塞爾維亞進行國事訪問。（新華社）

完成法國訪問行程後，中國國家主席習近平將轉往塞爾維亞進行國事訪問。行前，習近平於塞爾維亞「政治報」發表署名文章，重提25年前中國駐南斯拉夫大使館北約轟炸一事，強調「中國人民珍惜和平，但絕不會讓歷史悲劇重演」。據分析，習近平預料將會前往被炸使館舊址憑弔，向美國傳遞「歷史不容忘記」的訊息。

當習近平的專機進入塞爾維亞領空後，塞爾維亞還派出戰機護航。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在機場為習近平舉行獨具特色的迎賓儀式。

據央視新聞報導，習近平在赴貝爾格勒對塞爾維亞進行國事訪問之際，在「政治報」發表題為「讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路」的署名文章。

習近平指出，無論國際風雲如何變幻，中塞始終是真朋友、好夥伴。 我們堅持互尊互信，兩國全面戰略夥伴關係不斷走深走實；堅持互惠互利，緊密合作助力兩國各自現代化進程。和兩國堅持互幫互助、互學互鑑等，「我們的鐵桿友誼歷久彌堅，樹立了國家和人民交往的典範。」

圖為塞爾維亞歡迎中國國家主席習近平。（新華社）
圖為塞爾維亞歡迎中國國家主席習近平。（新華社）

習近平還指出，「我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟（當時全稱為南斯拉夫聯盟共和國）大使館」。他說，「中國人民珍惜和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。」

當年，中國駐南斯拉夫大使館被炸事件造成三名中國記者遇難，促使俄中在反美情緒上產生共鳴，儘管發射飛彈的美軍後來解釋，這是因使用錯誤地圖而導致的。

因此，習近平在事件發生後25周年之際訪問塞爾維亞，被認為具有特殊意義，另，值得注意的是，習在此篇署名文章中，是以包括美國在內的「北約」來表述，並未直接點名「美國」。

港媒刊文表示，習近平此行訪塞，相信將會再度到被炸使館憑弔烈士，展現中塞用鮮血和生命鑄就的友誼，而在中美關係高度緊張之際，此舉除了有助樹立民族主義領袖的形象外，同時也是向美方傳遞訊息—「歷史不容忘記」。

習近平 大使館 北約

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