我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

中法元首送禮藏深意 中查反傾銷 馬克宏贈白蘭地

中國新聞組／北京8日電
中國國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，習近平贈送的其中一項禮物為一系列的法國小說中譯本。（路透）
中國國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，習近平贈送的其中一項禮物為一系列的法國小說中譯本。（路透）

中國國家主席習近平訪法期間與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）互贈禮物，暗藏玄機。馬克宏贈送習近平黑色香奈兒包、Pierre Gallou雙面扁平花瓶，1742年第一本法中辭典及1861年版法國小說家雨果的「沉思集」、「巴黎聖母院」中文譯本，另贈送兩品牌白蘭地。由於法國白蘭地正受到北京反傾銷調查，法方此刻送禮引發聯想。

馬克宏向習近平贈送黑色香奈兒包、法國昂布瓦斯產製的雙面扁平花瓶，1742年第一本法中辭典，及法國小說家雨果的「沉思集」1861年版本及「巴黎聖母院」中文譯本。

巴黎人報報導，馬克宏另致贈一瓶軒尼詩XO干邑白蘭地和一瓶人頭馬Remy Martin路易十三干邑白蘭地。馬克宏於雙方會面後表示，感謝習近平對法國白蘭地反傾銷調查持開放態度，並且不希望看到相關措施實施，透露出他贈送禮物背後的深意。

一位法國外交消息人士透露，中方已表示調查結果出來之前，不會立即徵收關稅。

美國之音報導，就在中國試圖打破歐洲要求其遵守全球公平貿易之際，習近平與馬克宏會談時達成一致，中方將暫不對被調查的法國干邑白蘭地酒徵收「臨時」關稅。

習近平送給馬克宏的禮物並未透露，但據美聯社、BFM電視台及央視新聞報導報導，習近平送給馬克宏一幅繪畫作品、中國史前時期小型羽毛恐龍「近鳥」雕像，以及多本法國小說中譯本，包含雨果「九三年」、福樓拜「包法利夫人」、司湯達「紅與黑」、小仲馬「茶花女」和大仲馬「三劍客」等。

另據新華社報導，習近平另贈送馬克宏2008年夏季奧運和2022年冬季奧運的火炬，馬克宏則以巴黎奧運火炬回贈。

馬克宏 習近平 巴黎奧運

上一則

習提使館被炸案 料赴舊址憑弔向美傳遞「歷史不容忘」

下一則

習送大禮：法德等12國免簽至2025 續推法農場到中餐桌

延伸閱讀

小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要

小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要
習近平抵貝爾格勒：中塞鐵桿友誼 願開創合作新局面

習近平抵貝爾格勒：中塞鐵桿友誼 願開創合作新局面
習近平稱法國為可信賴合作夥伴 宣布延長免簽政策

習近平稱法國為可信賴合作夥伴 宣布延長免簽政策
馬克宏招待習近平至外婆故鄉用餐 盼近距離外交奏效

馬克宏招待習近平至外婆故鄉用餐 盼近距離外交奏效

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了