中法元首送禮藏深意 中查反傾銷 馬克宏贈白蘭地

中國國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面，習近平贈送的其中一項禮物為一系列的法國小說中譯本。（路透）

中國國家主席習近平 訪法期間與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）互贈禮物，暗藏玄機。馬克宏贈送習近平黑色香奈兒包、Pierre Gallou雙面扁平花瓶，1742年第一本法中辭典及1861年版法國小說家雨果的「沉思集」、「巴黎聖母院」中文譯本，另贈送兩品牌白蘭地。由於法國白蘭地正受到北京反傾銷調查，法方此刻送禮引發聯想。

馬克宏向習近平贈送黑色香奈兒包、法國昂布瓦斯產製的雙面扁平花瓶，1742年第一本法中辭典，及法國小說家雨果的「沉思集」1861年版本及「巴黎聖母院」中文譯本。

巴黎人報報導，馬克宏另致贈一瓶軒尼詩XO干邑白蘭地和一瓶人頭馬Remy Martin路易十三干邑白蘭地。馬克宏於雙方會面後表示，感謝習近平對法國白蘭地反傾銷調查持開放態度，並且不希望看到相關措施實施，透露出他贈送禮物背後的深意。

一位法國外交消息人士透露，中方已表示調查結果出來之前，不會立即徵收關稅。

美國之音報導，就在中國試圖打破歐洲要求其遵守全球公平貿易之際，習近平與馬克宏會談時達成一致，中方將暫不對被調查的法國干邑白蘭地酒徵收「臨時」關稅。

習近平送給馬克宏的禮物並未透露，但據美聯社、BFM電視台及央視新聞報導報導，習近平送給馬克宏一幅繪畫作品、中國史前時期小型羽毛恐龍「近鳥」雕像，以及多本法國小說中譯本，包含雨果「九三年」、福樓拜「包法利夫人」、司湯達「紅與黑」、小仲馬「茶花女」和大仲馬「三劍客」等。

另據新華社報導，習近平另贈送馬克宏2008年夏季奧運和2022年冬季奧運的火炬，馬克宏則以巴黎奧運 火炬回贈。