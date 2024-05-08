習送大禮：法德等12國免簽至2025 續推法農場到中餐桌

中國國家主席習近平（左）6日與法國總統馬克宏會談後，中方7日接連發表兩國關於中東局勢、農業交流與合作的聯合聲明。（新華社）

中國國家主席習近平 7日結束在法國的國事訪問，離法前往塞爾維亞時，法國總統馬克宏夫婦親自到機場送行。習在訪問期間向歐洲送上大禮包，除了宣布對法國、德國等12個國家免簽政策延長至2025年12月31日，更同意擴大準入，縮減外商投資 准入負面清單。法國財長則在習抵法時就表態歡迎比亞迪和中國汽車工業進駐法國。

綜合媒體報導，在法國訪問的習近平，在當地時間6日晚間出席中法企業家委員會會議閉幕式時表示，今年是中法建交60周年，60年來，中法是共贏的夥伴，雙邊貿易和投資從少到多。雙邊貿易額比建交之初成長了近800倍，達到789億美元，雙向投資額累計已超過260億美元。「中國已經成為法國在歐盟 外的第一大交易夥伴，法國是中國在歐盟的主要交易夥伴」。

習近平稱，中法兩國「沒有地緣政治矛盾」、「沒有根本利益衝突」，有著獨立自主的精神共鳴，有著燦爛文化的彼此吸引，更有著利益廣泛的務實合作。他始終視法國為優先和可信賴的合作夥伴，並宣布將對延長法國等12國公民短期赴中的免簽政策至2025年年底。

最後，習近平也再一次對外商信心喊話，強調中國正在謀畫和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，縮減外商投資准入負面清單，「這將為包括法國在內的世界各國提供更廣闊的市場空間，帶來更多合作共贏的機遇」。

習近平現場「開箱」大禮包，承諾中方願繼續積極利用「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，讓奶酪、火腿、葡萄酒等更多法國優質農產品出現在中國老百姓餐桌上。

中法7日發表兩國關於農業交流與合作的聯合聲明，包括多項對法國的利多。據聲明，中法兩國將加深農業領域合作，包括畜禽、果蔬、智慧農業及葡萄酒釀造等，並願繼續探討「徹底解除」對「無牛海綿狀腦病（狂牛症）」牛肉產品的禁運，和法方歡迎中方擴大豬肉進口產品清單至豬內臟等。

在訪法期間，中法兩國領導人在友好氛圍中慶祝了兩國建交60年取得豐碩成果，承諾共同建設更美好的世界。

法國財長勒梅爾6日表示，如果中國電動汽車巨擘比亞迪決定在法國開設工廠，法國會非常歡迎。勒梅爾在與汽車行業高管會晤時表示，「法國歡迎所有的工業項目進駐，非常歡迎比亞迪和中國汽車工業到來。」