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習近平在歐穿梭外交 中俄秀鐵桿情 俄擬建新管道向中輸天然氣

中國新聞組／北京8日電
俄羅斯計畫建設一條經哈薩克向中國輸送天然氣的管道，一旦落成，俄羅斯每年可向中國輸送約350億立方米的天然氣。（新華社）
俄羅斯計畫建設一條經哈薩克向中國輸送天然氣的管道，一旦落成，俄羅斯每年可向中國輸送約350億立方米的天然氣。（新華社）

中國近期「大國外交」的側重點，明顯偏向勸和促談、停火止戰。中國國家主席習近平歐洲行調性相同，宣稱對結束俄烏戰不袖手旁觀，也倡議奧運期間「全球止戰」，是否收效仍待觀查。習目前仍在歐洲，中俄外交動作頻頻，俄方除官宣俄羅斯總統普亭新任期首訪國是中國，也擬建新管道向中輸送天然氣，中方則宣布「中國—俄羅斯博覽會」16日在哈爾濱登場，透露雙方鐵桿情不受任何影響。

據俄國塔斯社指出，哈薩克駐俄羅斯大使阿巴耶夫（DaurenAbaev）透露，俄羅斯計畫建設一條經哈薩克向中國輸送天然氣的管道，目前建設時間、天然氣價格等相關計畫細節尚未確定，仍處於談判階段。該管道一旦落成，俄羅斯每年可向中國輸送約350億立方米的天然氣。

路透指出，俄羅斯這項潛在經哈薩克通向中國的天然氣輸送量，是首次對外披露，此管道也將幫助俄羅斯增加對亞洲的天然氣銷售。

另外，就在習近平與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行三邊會談的同一天，中國商務部宣布，第8屆中國—俄羅斯博覽會5月16日至21日在黑龍江省哈爾濱市舉行，並稱這是今年中俄建交75周年慶祝活動之一。

中俄雙方的外交動作，與習近平歐洲行脫離不了關係。習雖呼籲「俄烏停火」，月中「習普會」能否取得共識是關鍵。

習近平已在近一個月內，接連會見德國總理蕭茲、美國務卿布林肯、法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩，並與美國總統拜登通電話，對國際局勢的討論顯然都聚焦於與各方商討「停火止戰」。

此外，去年3月，沙烏地阿拉伯和伊朗在中國會談並宣布復交，成為中國疫後斡旋外交重要成果之一，中國官方事後強調「習近平主席親自做兩國領導人工作」。而去年10月開始的緬北內戰，也已由中國出面斡旋，在雲南昆明舉行過數次和談並達成停火協議。

最近一次斡旋是中國外交部4月30日證實，應中國邀請，巴勒斯坦兩大政治派系法塔和哈瑪斯代表赴中國磋商，就推進巴勒斯坦內部和解深入坦誠對話，最後達成「雙方一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一」。

而就以哈衝突，中國外交部大使王克儉也在3月訪問以色列，溝通停火止戰立場，目前哈瑪斯已同意停火協議，就看以色列是不是願意中止對拉法等地攻擊。

俄烏戰爭是另一大重點。在習近平宣布推進奧運期間「全球停火」倡議之際，還透露中國已開展「第三輪穿梭外交」。中國駐俄大使張漢暉在接受俄羅斯衛星通訊社專訪時表示，俄羅斯、烏克蘭及有關歐洲國家均讚賞中國「公道立場」，中國支持適時召開「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會」。

北京持續力挺俄羅斯，並將於本月16日至21日在哈爾濱舉辦中俄博覽會。（路透）
北京持續力挺俄羅斯，並將於本月16日至21日在哈爾濱舉辦中俄博覽會。（路透）

俄羅斯 習近平 天然氣

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