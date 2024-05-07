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習近平稱法國為可信賴合作夥伴 宣布延長免簽政策

中央社／台北7日電
在法國訪問的中國國家主席習近平，出席中法企業家委員會會議時表示，始終視法國為優先和可信賴的合作夥伴。（新華社）
在法國訪問的中國國家主席習近平，出席中法企業家委員會會議時表示，始終視法國為優先和可信賴的合作夥伴。（新華社）

在法國訪問的中國國家主席習近平，當地時間6日晚間出席中法企業家委員會會議閉幕式時表示，始終視法國為優先和可信賴的合作夥伴，並宣布將對延長法國等12國公民短期赴中的免簽政策至2025年年底。

據中國外交部官網發布，習近平在中法企業家委員會第6次會議閉幕式上，以「繼往開來，攜手開創中法合作新時代」為題致詞。

習近平指出今年是中法建交60周年，60年來，中法是共贏的夥伴，雙邊貿易和投資從少到多。雙邊貿易額比建交之初成長了近800倍，達到789億美元，雙向投資額累計已超過260億美元。2000多家法國企業深耕中國市場，「中國已經成為法國在歐盟外的第一大交易夥伴，法國是中國在歐盟的主要交易夥伴」。

他並稱，中法兩國「沒有地緣政治矛盾」、「沒有根本利益衝突」，有著獨立自主的精神共鳴，有著燦爛文化的彼此吸引，更有著利益廣泛的務實合作。

習近平強調，「我們始終視法國為優先和可信賴的合作夥伴」，致力於拓展雙邊經貿關係的廣度和深度，開闢新領域、創造新模式、培育新增長點。

他並宣佈，將延長法國等12國公民短期赴中國的免簽政策至2025年年底，將有利於促進兩國人員往來。

習近平稱，中法同為獨立自主大國和聯合國安理會常任理事國，理應擔負責任和使命，以中法關係穩定性應對世界不確定性，加強在聯合國的協調，為全球治理提供更多引領和支持，促進平等有序的世界多極化。

同時也強調，中法要踐行真正的多邊主義，全面深入推動世界貿易組織改革，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制權威性和有效性，推動建設開放型世界經濟，促進普惠包容的經濟全球化。

最後，習近平也再次對外商信心喊話，強調中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，縮減外商投資准入負面清單，「這將為包括法國在內的世界各國提供更廣闊的市場空間，帶來更多合作共贏的機遇」。

習近平 投資 歐盟

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