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古巴開放中國人免簽 成「潤」美新路線？中網熱議：坐船後直接衝灘

中國新聞組／北京7日電
古巴宣布給予中國公民免簽入境待遇。圖為古巴哈瓦那舊城一景。（新華社）
古巴宣布給予中國公民免簽入境待遇。圖為古巴哈瓦那舊城一景。（新華社）

古巴日前宣布開放持普通護照的中國公民免簽證入境，中古兩國直航將於17日起復航。消息一出，中國旅遊網站對古巴酒店、機票等關鍵字詞搜索熱度成長了四成；還有中國網民稱，古巴是「潤」美的捷徑。

據自由亞洲電台、法廣網報導，古巴旅遊部長加西亞（Juan Carlos Garcia Granda）4日時宣布，中國是2025年古巴旅遊節主賓國，持有普通護照的中國公民免簽入境古巴，兩國直航將於17日起復航。

這項消息公布半小時後，迅速成為微博熱搜，旅遊網站攜程上的古巴酒店、機票等關鍵詞的搜索熱度比前一天成長了四成以上。

根據網民在社群平台貼出搜尋到的從北京飛往古巴的航班，顯示至少需要轉機兩到三次，花費15到20小時才能抵達，而且機票價格在1萬元人民幣（約1393美元）以上。

古巴宣布開放中國遊客免簽後，許多中國網民開始搜尋機票。（取材自微博）
古巴宣布開放中國遊客免簽後，許多中國網民開始搜尋機票。（取材自微博）

有中國網友表示，古巴是進入美國的好途徑，如果想「潤」美，可以先飛到古巴，再坐船到美國，直接衝灘。

也有人警告，古巴網路很差、流量又貴，也很難使用外國支付系統，取錢也很不方便；而且手機應用程序沒有VPN就打不開。

古巴 簽證 微博

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