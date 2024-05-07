法學者：歐洲經貿立場趨同 習近平歐洲行恐難見縫插針

中國國家主席習近平6日在法國巴黎進行國事訪問，習近平與法國總統馬克宏在愛麗舍宮合影。(路透)

中國國家主席習近平 6日與法國總統馬克宏 、歐盟 委員會主席范德賴恩舉行三邊會談。對於巴黎峰會的成效，中媒稱支持歐洲各國展現戰略自主。但分析人士說，歐洲在俄烏戰爭、中國電動車傾銷等經貿議題上立場漸趨一致，北京沒有見縫插針的空間，且歐中立場相左，也難有共識。

美國之音報導，在三邊會談裡，馬克宏指出，歐洲的未來明顯地取決於如何以更平衡的方式發展對華關係的能力。范德賴恩則稱，歐中在和平與安全領域擁有共同利益，但此一關係如今受到貿易等相關問題的挑戰。

路透分析，儘管三位領導人已坐下來當面溝通，但歐盟27個成員國中，尤其是法、德的對華政策仍有出入，恐不利促使中國做出改變。

中國國家主席習近平6日在法國巴黎進行國事訪問，習近平夫妻與法國總統馬克宏夫妻在愛麗舍宮合影。(美聯社)

消息人士的說法稱，巴黎主張對中國電動車的反傾銷調查採更強硬的立場，但柏林則希望謹慎以對。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之說，中俄關係和俄烏戰事是此次巴黎三方峰會的優先議題，其次才是歐中經貿關係。不過，他不認為巴黎峰會能談出什麼具體共識。

杜懋之說明，在俄烏戰事上，歐洲的共識是，中國對俄羅斯的軍事和經貿援助已削弱了國際社會對俄國的制裁，助長了俄國對烏克蘭的侵略。但法國外交圈不期待中俄結盟會生變，僅希望通過此次會談勸阻中國勿加大對俄國的支持。

杜懋之說，法國外交圈此次很謹慎，不會讓習近平見縫插針，藉巴黎峰會來分化歐盟國家，因此，歐盟主席陪同馬克宏會晤習近平的安排擺明了就在告訴習近平，歐洲對俄烏戰事及中國產能過剩等經濟安全議題的立場一致，尤其法國不會在經貿議題上做出任何讓步。