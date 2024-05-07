選舉在即 擔憂擺一邊 德政界爭相用TikTok吸年輕選票

TikTok母公司字節跳動。(美聯社)

德國 極右派政黨德國另類選擇黨（AfD）在影音社交平台TikTok 成功吸引年輕選民的模式，引起政治人物仿效，尤其今年6月即將舉行五年一度的歐洲議會大選，德國政壇要角紛紛註冊起TikTok帳號，連德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都上傳影片。這個趨勢，似乎與西方對TikTok日益增長的擔憂背道而馳。

美國之音報導，據官方統計，德國有近2000萬的TikTok用戶，其中近60%的12歲至19歲的網路用戶定期使用TikTok。由於德國的投票 年齡已降至16歲，這些年輕用戶當中有許多人將能夠在6月的歐盟選舉中投票。

德國另類選擇黨是迄今為止在TikTok上最成功的政黨，他們最初以其舞蹈影片和挑戰而聞名。據德國4月份發布的一項民意調查，另類選擇黨現在是14歲至29歲年輕人中最喜歡的政黨，預計獲得22%的選票，這一數字是一年前的兩倍。

薩克森-安哈特州（Sachsen-Anhalt）的另類選擇黨議員西格蒙德（Ulrich Siegmund）稱，該黨透過TikTok「幫很多人睜開了眼睛」；他經常上傳抗議政府花錢在烏克蘭人身上的影片。另一名該黨的TikTok名人、歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah），近期則因涉嫌與中國和俄羅斯有聯繫而捲入醜聞。