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美菲在南海反登陸演習 中國呼籲「5個停止」

中國新聞組／北京7日電
美國與菲律賓部隊6日在菲律賓西北部北伊羅科斯省海岸，參與「肩並肩」聯合實彈演習。（路透）
美國與菲律賓部隊6日在菲律賓西北部北伊羅科斯省海岸，參與「肩並肩」聯合實彈演習。（路透）

中國與菲律賓在南海持續緊張，菲方上周抗議中方在南海有爭議的淺灘對菲律賓船隻使用水砲，造成兩艘船受損，認為這是騷擾和「危險操作」。不過，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6日表示，不會「效仿中國」在南海使用水砲。中國外交部則稱，菲方若真正想緩和局勢就應有「五個停止」；包括立即停止衝闖南沙群島和黃岩島鄰近海域，並停止「散布虛假訊息，誤導國際」。

據本報系聯合報報導，美國與菲律賓上月22日起舉行為期三周的年度「肩並肩」聯合軍演，美菲部隊6日在菲北與台灣隔海相望的海域發射飛彈及砲彈，以實彈模擬阻撓敵軍入侵。菲律賓軍方指出，6日演習情境模擬有外敵試圖從菲律賓西北部北伊羅科斯省海岸入侵，並有部分敵軍登陸，遭菲美軍隊擊退。

針對美菲是否已準備好應對最壞想定，「肩並肩」工作小組指揮官、美國陸戰隊中將西德霍姆回說，「是的，我們準備好了」，透過持續訓練，「我們（戰力）每天都變更強」。

對於中國海警日前發射水砲驅離菲律賓船隻，菲總統小馬可仕6日表示，菲律賓最不想做的事就是加劇南海航道的緊張局勢，「我們不會跟隨中國海警和中國船隻走這條路」，菲律賓海軍和海警沒有計畫在船上安裝水砲，他們的任務是「緩和緊張局勢」。

對此，中國外交部發言人林劍6日也在例行記者會上發表回應，他稱如果菲方真正想緩和南海局勢，就應以「五個停止」緩和局勢，包括立即停止衝闖「中國南沙群島」和黃岩島鄰近海域；停止向仁愛礁（仁愛暗沙）非法坐灘的軍艦運送建築物資，並修建永久設施；停止在有關無人島礁非法的登礁活動；停止拉幫結派，炫耀武力；停止「散布虛假訊息，誤導國際社會」。

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