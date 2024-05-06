我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美34歲駐韓上士不明原因赴俄 因偷竊在海參崴被逮

習近平：願與法國共同倡議 巴黎奧運期間全球停戰

習近平：中國謀劃深化改革舉措 擴大市場准入

大陸中心／即時報導
中國國家主席習近平透露，中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措。（路透）
中國國家主席習近平透露，中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措。（路透）

中國國家主席習近平6日下午在中法企業家委員會第六次會議閉幕式上致辭時透露，中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，縮減外商投資准入負面清單。

他表示，這將為包括法國在內的世界各國提供更廣闊的市場空間，帶來更多合作共贏的機遇。歡迎法國企業家積極參與中國式現代化進程，分享中國發展的機遇。

習近平說，「改革開放是當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。當前，中國正以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，布局建設未來產業，加快發展新質生產力。」

據新華社日前報導，中共中央政治局4月30日召開會議，決定今年7月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新發布的研究報告指出，中共在7月的三中全會可望推出改革方案。雖然具體的改革方案在7月之前不得而知，但瑞銀認為改革議程可能包括公共服務和社會保障體系改革，包括戶籍制度和養老金體系改革。

汪濤稱，三中全會可能還將討論中央和地方政府間財政關係的改革，以及長期、可持續的解決地方財政困難的政策框架。此外，教育體制改革、有利於鼓勵創新和科研的政策框架、進一步開放國內市場、提高國有企業效率和促進民營經濟發展相關的改革措施，也可能會是三中全會討論的內容。

習近平在中法企業家委員會第六次會議閉幕式上的致辭還提到，中方決定，將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，這將有利於促進兩國人員往來。

習近平 中共 投資

上一則

華南地區強降雨 廣西岑溪突發山洪釀兩死

延伸閱讀

習近平：願與法國共同倡議 巴黎奧運期間全球停戰

習近平：願與法國共同倡議 巴黎奧運期間全球停戰
法學者：俄中緊密 習近平立場難動搖

法學者：俄中緊密 習近平立場難動搖
法中會談聯合記者會 馬克宏提及擔憂台海局勢

法中會談聯合記者會 馬克宏提及擔憂台海局勢
歐盟主席會習近平 強調公平競爭不迴避強硬行動

歐盟主席會習近平 強調公平競爭不迴避強硬行動

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30

超人氣

更多 >
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮