我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

副統戰部長林銳傳將掌工商聯 首位公安系統官員出任受矚目

特派記者廖士鋒／綜合報導
中央統戰部副部長林銳預料接替徐樂江擔任全國工商聯黨組書記，晉升為正部。（取材自人民網）
中央統戰部副部長林銳預料接替徐樂江擔任全國工商聯黨組書記，晉升為正部。（取材自人民網）

中共中央統戰部又有人事變動，新任副部長林銳傳出將接替徐樂江出掌中國全國工商聯，這可能是首位公安系統官員出掌工商聯，受到外界關注。

自5月1日廣東省委常委兼統戰部部長王瑞軍進北京擔任統戰部副部長後，統戰部已有八位副部長。港媒披露，統戰部副部長林銳預料接替徐樂江擔任全國工商聯黨組書記，晉升為正部級，徐樂江去年已成為全國政協常委。

林銳現年56歲，是福建閩侯人，畢業於中國人民警官大學，是公安部長王小洪的舊部，長期在福建泉州、廈門等地公安系統任職，2018年升任公安部副部長，近年轉任統戰部副部長，分管新疆、西藏、港澳。

全國工商聯成立於1953年，全名「中華全國工商業聯合會」，又稱中國民間商會，是中國全國政協組成界別之一。報導認為，林銳可能是首位公安系統出身的黨組書記，由於經濟下行，官方強調著力優化民營經濟發展環境，這項安排可解讀「刀把子可為民企保駕護航」。

此外，中國國家衛生健康委員會官網「委領導」顯示，衛健委副主任雷海潮已出任黨組書記，預料將在人大常委會上被任命擔任衛健委主任。

中國國家衛健委副主任雷海潮已擔任黨組書記，料將正式接任國家衛健委主任。（取材自中...
中國國家衛健委副主任雷海潮已擔任黨組書記，料將正式接任國家衛健委主任。（取材自中國網）

新疆 中共

上一則

匯豐調查：6成內地富豪 亞洲首選居港 高過新加坡首爾

下一則

外長助理徐飛洪 傳接駐印度大使 可望6月履新

延伸閱讀

福建艦竟掛日本國旗？ 專家解釋：是旗語

福建艦竟掛日本國旗？ 專家解釋：是旗語
考古新發現 世界最大恐爪龍類足跡在福建龍岩

考古新發現 世界最大恐爪龍類足跡在福建龍岩
福建號航母 戰力非同一般

福建號航母 戰力非同一般
黑白集／大陸福建艦海試 瞄準賴就職演說?

黑白集／大陸福建艦海試 瞄準賴就職演說?

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30
許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

2024-05-04 07:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮