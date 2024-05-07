副統戰部長林銳傳將掌工商聯 首位公安系統官員出任受矚目
中共中央統戰部又有人事變動，新任副部長林銳傳出將接替徐樂江出掌中國全國工商聯，這可能是首位公安系統官員出掌工商聯，受到外界關注。
自5月1日廣東省委常委兼統戰部部長王瑞軍進北京擔任統戰部副部長後，統戰部已有八位副部長。港媒披露，統戰部副部長林銳預料接替徐樂江擔任全國工商聯黨組書記，晉升為正部級，徐樂江去年已成為全國政協常委。
林銳現年56歲，是福建閩侯人，畢業於中國人民警官大學，是公安部長王小洪的舊部，長期在福建泉州、廈門等地公安系統任職，2018年升任公安部副部長，近年轉任統戰部副部長，分管新疆、西藏、港澳。
全國工商聯成立於1953年，全名「中華全國工商業聯合會」，又稱中國民間商會，是中國全國政協組成界別之一。報導認為，林銳可能是首位公安系統出身的黨組書記，由於經濟下行，官方強調著力優化民營經濟發展環境，這項安排可解讀「刀把子可為民企保駕護航」。
此外，中國國家衛生健康委員會官網「委領導」顯示，衛健委副主任雷海潮已出任黨組書記，預料將在人大常委會上被任命擔任衛健委主任。
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