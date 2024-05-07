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外長助理徐飛洪 傳接駐印度大使 可望6月履新

特派記者廖士鋒／綜合報導

新冠疫情發生後，中國與印度也爆發近60年來最嚴重的邊境衝突，雙邊關係急轉直下，而中國駐印度大使自孫衛東2022年10月離任後一直空缺，如今終於將有新人接替。消息指出，中國外交部部長助理徐飛洪有望在6月初前赴印度就任大使。

印度媒體「印度斯坦時報」近日援引知情人士透露，新任大使可能在6月初印度大選結束前就任。有兩位消息人士表示，這項消息最快可能在5月中旬發布，資深外交官徐飛洪有望獲得這一任命，此舉可以結束1976年雙方恢復派駐大使以來最長的空缺期。

徐飛洪現任中國外交部排名第一的部長助理，去年底他已被中國全國人大常委會免去職務，官網已經半年餘沒有其公開活動消息。不過今年1月初徐飛洪仍以部長助理身分參加外交部春節大集、安地卡及巴布達使館開館活動。有港媒指出，徐飛洪去年底被免去外長助理準備出使印度，但由於各種原因而無法上任。

自2020年5月中印雙方爆發班公錯、加勒萬谷地等邊境衝突與對峙後，雙方已經進行21輪軍長級會談，並持續舉辦「中印舉行邊境事務磋商和協調工作機制」相關會議。

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