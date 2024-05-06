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范德賴恩與習近平會談時 將敦促中國「公平」競爭

記者賴錦宏／即時報導
歐盟執委會主席范德賴恩表示，她將在與中國國家主席習近平的會談中，要求與中國「公平」競爭。（歐新社）
歐盟執委會主席范德賴恩表示，她將在與中國國家主席習近平的會談中，要求與中國「公平」競爭。（歐新社）

綜合美國之音和法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩周一表示，她會在與中國國家主席習近平的會談中，要求與中國「公平」競爭。習近平目前正在巴黎進行國事訪問。

范德賴恩在巴黎和法國總統馬克宏與習近平舉行面對面會談前的數個小時前說，「我們必須行動，確保競爭是公平的，不是扭曲的。」

報導稱，歐盟正對中國補貼太陽能板、電動車等進行調查。范德賴恩重申歐盟立場稱，「應該去除（中歐）關係中的危險，而不是與中國脫鉤」。她表示，減少對中國供應商的依賴，但不是像美國那樣懲罰或封鎖重要領域的貿易流動。

范德賴恩表示，「我們一直十分清楚我們同中國的關係，是最複雜但也是最重要的關係之一。」她說，「我去年見到習主席兩次，我們花一些時間討論了從貿易到氣候、從全球事務到數位議題的歐盟與中國的關係。」

她指出，中國目前用大規模補貼製造由於自己虛弱國內需求而無法銷售的產品，這導致中國補貼的產品過量提供，諸如電動車和鋼鐵，構成不公平貿易。

范德賴恩強調，「歐洲無法接受可能導致歐洲去工業化的此類市場扭曲行為。」

歐盟 習近平 電動車

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