廣交會閉幕 成交247億美元增1成 24.6萬境外採購商參與創新高

第135屆廣交會5日閉幕，根據統計，線下出口成交247億美元，較上屆增長10.7%。 (中新社)

第135屆廣交會5日在廣州閉幕，截至4日，共有來自215個國家和地區的24.6萬名境外採購商線下參會，比上屆增長24.5%，創歷史新高；線下出口成交247億美元，線上出口成交30.3億美元，分別較上屆增長一成和三成。

新華社報導，廣交會新聞中心主任、中國對外貿易中心副主任周善青說，統計顯示，本屆廣交會接待共建「一帶一路 」國家採購商16萬人，比上屆增長25.1%；歐美採購商5萬人，比上屆增長10.7%。中美總商會、英國48家集團俱樂部、加中貿易理事會、土耳其 伊斯坦布爾商會、澳大利亞維州建築業協會等119家工商機構，以及美國沃爾瑪、法國歐尚、英國特易購、德國麥德龍、瑞典宜家、墨西哥科佩爾、日本 似鳥等226家跨國頭部企業均線下參會。

根據統計，本屆廣交會線下出口成交247億美元，線上出口成交30.3億美元，分別比上屆增長10.7%和33.1%。其中，參展企業與共建「一帶一路」國家成交138.6億美元，比上屆增長13%。

周善青說，本屆廣交會進口展共有來自50個國家和地區的680家企業參展，其中共建「一帶一路」國家參展企業占比64%。土耳其、南韓、日本、馬來西亞、印度等展團擬下屆繼續組團參展。

報導稱，廣交會創辦於1957年，每年春秋兩季在廣州舉辦，由商務部和廣東省人民政府聯合主辦，中國對外貿易中心承辦，有「中國第一展」美譽，被視為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」。