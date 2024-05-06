法媒看彭麗媛：優雅、端莊 熱中政治 忠於意識形態

社群媒體近日流傳國家主席習近平夫人彭麗媛(右)身穿軍服視察軍事院校的相片，引發不少網友關於彭未來動向的討論。(取材自Ｘ平台)

中國國家主席習近平 5日在雨中飛抵巴黎奧利機場，中國第一夫人彭麗媛以一身紅裙亮相。法國時尚雜誌「費加羅夫人」刊出一篇長文介紹彭麗媛，稱她一直對政治有興趣，非常忠實於國家意識形態。

法廣引述「費加羅夫人」報導說，61歲的彭麗媛在習近平當中國國家主席後，成為耀眼的第一夫人。 當時，她已經在音樂領域有了紮實的事業，因此當她決定結束歌唱生涯時，她的日常生活發生根本性的變化。她成為第一夫人前經常上春節聯歡晚會。彭麗媛是中國的象徵人物，以其優雅、端莊的舞台形象大受讚賞。

法國媒體表示，習近平喜歡她的政治信念，彭麗媛欣賞他保留住自己的獨立和自由。報導稱，彭麗媛非常熱中於政治，她陪同習近平進行正式訪問，並像每位第一夫人一樣參與到她所珍視的事業中；她決心在教科文組織促進年輕女子的教育，並於2011年被世界衛生組織 (WHO) 任命為結核病和愛滋病親善大使。

另據本報系聯合報報導，彭麗媛在官場角色日益受關注，近日社群媒體流傳彭麗媛著軍裝視察軍事院校照片，附上說明為「中央軍委幹部考評委員會專職委員彭麗媛來校調研高階人才隊伍建設」，似透露出彭的現職。港媒指出，彭麗媛2017年卸任解放軍 藝術學院院長後，在解放軍內職務一直「不詳」，此次流傳在軍隊活動的照片，不免再掀起各界討論。

這張相片流傳開後，在Ｘ平台上引發不少網友關於彭麗媛未來可能動向的討論。

資料顯示，中共 中央軍委幹部考評委員會成立於2016年，被稱為「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措」，是適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索。

彭麗媛是中國知名的軍隊歌唱家，具少將軍銜，曾任中共總政歌舞團團長、解放軍藝術學院院長。彭麗媛曾連續當選第8屆、9屆、10屆全國政協委員。在中共軍隊體制改革後，軍藝併入國防大學，她卸任院長。

彭麗媛近期出現在一些活動場合也引起關注。據官媒報導，彭麗媛最近一次出席公開活動是今年4月9日，陪同習近平在北京人民大會堂金色大廳，為到訪的西太平洋島國密克羅尼西亞總統西米納夫婦舉行歡迎宴會。稍早前的3月24日是世界防治結核病日，彭麗媛以世界衛生組織結核病／愛滋病防治親善大使頭銜，赴湖南長沙雨花區洞井街道調研基層結核病防治工作。當時有外媒分析，彭麗媛這次視察與此前方式不同，無論是新聞影片還是照片，都是以彭麗媛為中心，且與他人拉開距離。