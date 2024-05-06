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訪法首日在法媒撰文 習近平：帶來3信息 願深化合作

中國新聞組／北京6日電
國家主席習近平(左)與妻子彭麗媛5日飛抵法國巴黎，展開國事訪問。(新華社)
國家主席習近平(左)與妻子彭麗媛5日飛抵法國巴黎，展開國事訪問。(新華社)

中國國家主席習近平抵達法國訪問首日，在法媒刊出署名文章談及他此行帶來的三個信息。習近平指出，中國歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場，同時也希望法方為在法投資的中企提供公平公正的營商環境。習近平並似意有所指引用法國作家羅曼羅蘭「放棄獨立思考，是一切不幸的核心」與孔子名言，敦促法國繼續做「有獨立自主精神的大國」。

央視報導，習近平昨抵達巴黎對法國進行國事訪問之際，在法國「費加羅報」發表題為「傳承中法建交精神 共促世界和平發展」的署名文章。文章指他此行帶來來自中國的三個信息，分別是：中方願同法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來；中國將擴大高水平開放，與法國在內的世界各國深化合作；中方願與法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

習近平在文中高度讚揚法國在中國人民心中的「獨特魅力」。他指出，法國最早接受中國公派留法學生；法國在西方大國中率先與新中國建交，迄今已60年。當今世界很不安寧，中方願同法方一道推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展。

習近平並在文中向法國釋出經貿交流善意。他表示，「我們歡迎更多高質量法國農產品、化妝品進入中國市場」，歡迎法國在內的世界各國企業赴華投資興業，目前已全面放開製造業准入，將加快放寬電信、醫療等服務業准入，「中國政府支持更多中國企業到法國投資，也希望法方為他們提供公平公正的營商環境」。

烏克蘭和以巴衝突上，習近平表達了「與法國合作尋求解決危機」的立場。

他指出，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方、參與方；中方願與法國在內的國際社會一道，找到解決危機的合理路徑。解決以巴問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國；中法兩國在以巴問題上有很多共識，應該加強合作，為恢復中東和平作出貢獻。

習近平並在文末引用孔子說「君子和而不流，強哉矯；中立而不倚，強哉矯」，以及法國作家羅曼·羅蘭說「放棄獨立思考，是一切不幸的核心」指出，中法作為兩個有獨立自主精神的大國，「站在新的歷史交匯點上，讓我們攜手再出發，推動中法關係取得新的更大成就，造福兩國和世界」。

習近平 投資 烏克蘭

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