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盼弱化美歐連結？紐時揭習近平赴歐意圖 造訪這3國均盼北京制衡華府

編譯高詣軒／即時報導
中國國家主席習近平（右）去年4月在北京接待來訪的法國總統馬克宏（左）。（路透）
中國國家主席習近平（右）去年4月在北京接待來訪的法國總統馬克宏（左）。（路透）

中國國家主席習近平睽違5年再訪歐洲。紐約時報5日報導，習選擇造訪的法國、塞爾維亞、匈牙利多少都對二戰後美國主導世界秩序投以懷疑目光，並視北京為必要制衡力量，欲改善與中國經貿關係。習此行似乎有意趁機弱化美歐連結，塑造脫離美國支配的世界。

歐中關係正因中國與俄羅斯交好、北京在歐情蒐疑雲等陷入緊張。紐時認為，5日將抵法國的習近平希望展現中國在歐影響力日增，並尋求務實和解。對歐洲來說，習的造訪將考驗歐洲夾在中、美間的微妙平衡。華府人士則勢必將習這次訪歐，視為他明目張膽要分化西方盟國。

習訪塞爾維亞的時機，也碰上北約在1999年5月7日科索沃戰爭期間轟炸中國駐貝爾格勒大使館25周年，該事件造成3名中國記者喪命。白宮曾為此致歉。北京迄今持續緬懷該起轟炸，藉以批評西方偽善和霸凌。

智庫歐洲外交關係協會亞洲項目主任歐特爾說，對習而言，到訪貝爾格勒是種划算方式，可以質問美國是否認真看待國際法，並主張或許北約組織過度延伸將對其他國家造成問題。

北京對外經濟貿易大學貿易專家屠新泉說，美國向來自視為世界領袖或霸權，中國便成為挑戰其霸權的競爭者或對手；相較下，歐盟並未抱持霸權思維。

歐盟官方將中國定義為「合作夥伴、經濟競爭對象和體制對手」等看似矛盾的角色，反映對於如何權衡中國商機，以及其帶來的國安、網路風險和對產業的經濟風險，.歐盟各成員國莫衷一是。

要推進歐中關係，習最重要一站會是首站法國。法國總統馬克宏常表明「歐洲不能成為美國附庸」等戴高樂主義式論點，也堅信歐盟存亡取決於其「戰略自主」，應發展自身軍事韌性。他也否定法國對中、美「等距離」的想法，認為法、美是老盟友，但仍希望有選擇權。

這些對習來說都相當中聽。法國知名對中關係專家陸克說，馬克宏正試圖在當前全球亂局中引入第三條路，在美中兩強間求取平衡。

紐時指出，習和馬克宏合得來，根本上基於一個共同觀念，即戰後秩序奄奄一息、須由一個考量到這種轉變的新架構取代。至於習幾確定是北京近代最威權領袖，且共軍對台灣軍事威脅加劇等問題，似乎未造成兩人隔閡。

歐盟 馬克宏 北約

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