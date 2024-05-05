古巴對中國免簽入境 相關旅遊搜尋較前1日增逾40%

圖為古巴哈瓦那舊城一處廣場。（新華社）

央視新聞指出，當地時間4日晚，古巴 旅遊部長加西亞宣布，持有普通護照的中國公民可免證入境古巴，且中國與古巴直航將於5月17日復航。消息一出，微博上關於「古巴對中國公民免簽」的話題隨即衝上熱搜。中國線上旅遊平台則指出，在相關旅遊資訊搜尋熱度也隨之升溫，古巴飯店、機票等也較前一日成長逾40%。

據澎湃新聞報導，古巴對中國免簽消息發布30分鐘後，中國知名線上旅遊平台「攜程」的數據顯示，古巴飯店、機票等關鍵字的搜尋熱度較前一日走升40%以上，其中北京、上海、廣東、浙江、江蘇、天津、山東、福建等地民眾對搜尋古巴相關資訊熱情較高。

消息一出的三個多小時內，相關話題在微博上已火速衝上熱搜，光是閱讀量就已超過1,608.7萬，討論量則已超過2,051次。

不少中國網友認為，「中國護照含金量愈來愈高了」、「古巴去起來」。但也有許多人討論到，擔心「費用高不高啊」，「太遠機票也會貴啊」。還有人說，「有直飛嗎？要美國轉機的話，難賺我國人錢咯」，「時間和金錢的考驗，都挺大的」。

據悉，在線上旅遊平台「去哪兒」上，目前已開通的「北京—馬德里（西班牙）—哈瓦那（古巴）」航線，價格落在人民幣8,200元左右，每周兩班，回程價格人民幣5,700元。

攜程集團副總裁秦靜表示，受制於距離、成本等因素限制，古巴並非中國遊客熱門出境目的地。但古巴及墨西哥 、巴西等拉丁美洲具備獨特的人文和自然景觀，對遊客有較強的吸引力。隨著此次免簽，以及近期中國至墨西哥、巴西、古巴等拉丁美洲直飛航線的開通、復航，將顯著降低遊客時間成本、資金成本，預計將有更多中國遊客開啟拉丁美洲之旅。