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彭麗媛現職疑似曝光 傳任中共軍委幹部考評委員

記者謝守真／即時報導
中國第一夫人彭麗媛在中國官場的腳色日益受到關注。（路透）
中國第一夫人彭麗媛在中國官場的腳色日益受到關注。（路透）

中國國家主席習近平夫人彭麗媛在中國官場的角色日益受到關注。近日，社群媒體流傳一張彭麗媛身著軍裝視察軍事院校的相片，相片圖說為：「中央軍委幹部考評委員會專職委員彭麗媛來校調研高階人才隊伍建設」，似乎透露出彭麗媛的現職。

港媒指出，彭麗媛在2017年卸任中共解放軍藝術學院院長後，在解放軍內的職務一直「不詳」。社群媒體此次流傳彭麗媛在軍隊活動的相片，不免再掀起各界討論。

百度百科顯示，彭麗媛1962年11月20日出生於山東省菏澤市鄆城縣，是著名軍隊歌唱家，中國第一位民族聲樂碩士，國家一級演員，少將軍銜，曾任總政歌舞團團長、解放軍藝術學院院長。連續當選第八屆、九屆、十屆中國人民政治協商會議的全國政協委員。而在軍隊體制改革後，軍藝併入國防大學，她卸任院長。

關於中共中央軍委幹部考評委員會，相關資料顯示，該單位成立於2016年，被稱為「全面深入貫徹軍委主席負責制，確保精準科學選人用人的重要舉措，是適應領導指揮體制改革，提升選人用人公信度、權威性的新探索。」

這張相片流傳開後，在社群平台Ｘ上也引發不少網友關於彭麗媛未來可能動向的討論。

根據中國官方媒體報導，彭麗媛最近一次出席公開活動是今年4月9日，陪同習近平在北京人民大會堂金色大廳，為到訪的西太平洋島國密克羅尼西亞總統西米納夫婦舉行歡迎宴會。

社群媒體近日流傳一張彭麗媛身穿軍服視察軍事院校的相片。（取材自X平台)
社群媒體近日流傳一張彭麗媛身穿軍服視察軍事院校的相片。（取材自X平台)

解放軍 社群媒體 習近平

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