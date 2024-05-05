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鋪路金正恩訪華？ 北韓恢復中生入境

中國新聞組／北京5日電
41名中國政府獎學金留學人員2日抵達平壤，這是新冠疫情發生以來，北韓首次允許外國公派留學人員入境。（取材自中國駐北韓大使館）
41名中國政府獎學金留學人員2日抵達平壤，這是新冠疫情發生以來，北韓首次允許外國公派留學人員入境。（取材自中國駐北韓大使館）

北韓因新冠疫情而更加封閉的國境，逐漸開放，近日也重新允許中國留學生入境求學，目前已有86名中國留學生前往平壤。

美國之音報導，中國駐北韓大使館上周四發出聲明表示，41名獲得中國政府獎學金的留學生抵達平壤，「這是新冠疫情發生以來，北韓首次允許外國公派留學人員入境，標誌著中朝（北韓）之間留學交流項目正式恢復」。

聲明還說，前不久另有45名自費的中國留學生入境北韓。不過，聲明未表明他們確切的入境日期。

韓聯社也報導，自北韓因疫情封鎖邊境三年八個月以來，此次再向海外留學生開放前往平壤學習。北韓去年解除鎖國，但當時僅限中、俄兩國的政府代表團和俄羅斯籍遊客入境。

今年適逢中國與北韓建交75周年暨「中國北韓友好年」，中共中央政治局常委、中國全國人大常委會委員長趙樂際4月中旬出訪平壤，與北韓勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海會面，這是新冠疫情後雙方最高層級領導人間的首次面對面互動。

有南韓媒體稱，趙樂際此行可能是為了北韓領導人金正恩今年的訪華行程鋪路。

此外，隨著兩國邊境的重新開放，近幾個月也有數百名滯留中國的北韓人遭到遣返。對此，國際人權組織表示，這些脫北者返國後恐將面臨監禁、酷刑甚至被處決的危險。

北韓 中國留學生 疫情

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