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法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

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習近平今訪法 馬克宏受訪稱「我們需要中國」

記者陳湘瑾、陳政錄／綜合報導
在中國國家主席習近平訪法前，法國總統馬克宏(圖)先於5月2日接待來訪的日本首相岸田文雄。 (歐新社)
在中國國家主席習近平訪法前，法國總統馬克宏(圖)先於5月2日接待來訪的日本首相岸田文雄。 (歐新社)

中國國家主席習近平5日出訪法國、塞爾維亞和匈牙利歐洲三國，是他近五年來首度訪歐。從法國總統馬克宏日前接受「經濟學人」專訪、法國企業界對投資中國表示肯定，到3日升空的嫦娥六號月球探測器也帶上法國研究裝置，顯示中法關係穩中有升。觀察人士指出，這次訪問可能會讓歐盟（EU）內部在對華貿易和美中之間立場上的分歧表露無遺。

本報系聯合報報導，今年為中法建交60周年，雙方高層自去年即互訪，並在民間展開一系列交流慶祝活動。此次訪法為習近平第三次對法國進行國事訪問，可視為馬克宏去年4月訪中的回訪。預計習近平訪法將進一步深化中歐環境與氣候合作。此外，就中國電動車、太陽能等領域被指產能過剩問題，雙方也將進一步溝通，中共黨媒人民日報4日已刊文指所謂「中國產能過剩衝擊世界市場」完全是偽命題。

今年為中法建交60周年，雙方高層自去年即互訪，並在民間展開一系列交流慶祝活動。圖...
今年為中法建交60周年，雙方高層自去年即互訪，並在民間展開一系列交流慶祝活動。圖為法國博瓦勒野生動物園園長德洛爾4月30日在巴黎舉行的中法高級別人文交流論壇上，展示全球徵集活動的作品──中國旅法大熊貓「圓夢」剛出生時和媽媽「歡歡」的合影。（中新社）

針對中法關係，馬克宏4月29日接受「經濟學人」專訪指出，在法國與美中間的關係上，他更傾向於選擇「法國與美國、法國與中國」的關係，而不是讓其中一方強加關係在法國之上，他指出，「我們與中國有貿易關係，中國是一個大國，我們需要它。」

馬克宏認為，應從戰略利益的角度來思考歐洲要多大程度向中國開放市場，「這也是我歡迎習近平主席的主要目標之一，我們必須盡一切可能在全球重大問題上與中國展開對話，並討論建立在互惠原則基礎上的經濟關係。」

新華社訪問多位法國商界人士，其皆表示對中國市場發展前景充滿信心，認同中國已經成為更加成熟的經濟體，並強調會持續在中國投資。根據中國商務部統計，中法貿易額2023年達789億美元，法國成為中國在歐盟內第三大貿易夥伴，中國是法國在亞洲第一大貿易夥伴。

中國駐法國大使盧沙野撰文指，雙方長期走在中國與西方國家關係前列，並在當前紛繁複雜的國際形勢下逆勢而上，日益顯現出戰略性、成熟性與穩定性。

雙方的合作從經貿到科技，除空中巴士在中國天津設置歐洲以外的第一條總裝廠外，最新的合作是在太空，5月3日發射的嫦娥六號搭載法國氡氣探測儀，將用來調查揮發物在月球表面、月球土壤和月球外層空間如何進行傳輸和擴散，為法國首個著陸月球的太空項目，更是中法首次探月合作。

另據法國國際廣播電台報導，法國世界領先的化妝品行業指望習近平和馬克宏下周舉行會談，以幫助最大限度地減少中國嚴格的新進口規定對法國公司的影響。所謂鬆綁指中國所要求的法國化妝品分享配方和製造技術，並接受中國檢查員巡查法國各工廠。

不過，美國之音報導，總部設在布魯塞爾的代表歐洲光伏產業的歐洲太陽能製造理事會（European Solar Manufacturing Council）則在習近平到訪前發出措辭強硬的聲明。在聲明中指，中國太陽能企業必須停止誤導消費者。

此外，國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）3日發布聲明，呼籲法國總統馬克宏關切中國的人權問題，包括敦促習近平停止在新疆實施的反人類罪，以及廢除香港國安惡法等。3日是世界新聞自由日，總部位於巴黎的無國界記者組織（RSF）當天發布2024年度「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），中國在180個國家和地區中排名第173位，中國關押記者人數依然位居全球第一。這個總部在巴黎的新聞自由倡導組織說，中國政府繼續對資訊進行嚴格的管控和審查。

今年為中法建交60周年，雙方高層自去年即互訪，並在民間展開一系列交流慶祝活動。圖...
今年為中法建交60周年，雙方高層自去年即互訪，並在民間展開一系列交流慶祝活動。圖為法國博瓦勒野生動物園園長德洛爾4月30日在巴黎舉行的中法高級別人文交流論壇上，展示全球徵集活動的作品──中國旅法大熊貓「圓夢」剛出生時和媽媽「歡歡」的合影。（中新社）

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