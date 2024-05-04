「茶壺」式煉油廠、黑暗船隊....英媒：中國被指助伊朗規避制裁

據估算，中國從伊朗購入原油可為本國節省數十億美元的成本。圖為中國遼寧的石化設施。（路透）

英媒報導稱，儘管伊朗石油 行業受到多次制裁，但該國石油出口在今年第一季度仍創下六年來的最高水平，達到358億美元。而伊朗能逃避針對其石油出口的制裁，是因為其最大的石油買家中國使用的交易方式。從「茶壺」式煉油廠、黑暗船隊到人民幣結算的小銀行，中國被指幫助伊朗規避制裁，又能以折扣價拿到更多的石油。中方此前則稱與伊朗能源合作合理、合法。

英國廣播公司（BBC）報導指出，據美國眾議院金融服務委員會一份報告，伊朗每天約150萬桶出口的石油中，80%流向了中國。與伊朗進行貿易存在風險，尤其是美國的制裁，作為世界上最大石油買家的中國仍這麼做，原因是伊朗石油價廉物美。據路透，中國在2023年前九月從伊朗、俄羅斯和委內瑞拉購買石油數量創新高，節省了近100億美元，所有這些石油都以折扣價出售。

報導引述分析人士認為，伊朗和中國多年來已經建立了一套複雜的系統，以交易德黑蘭受制裁的石油。大西洋理事會經濟國策助理主任瑪雅·尼古拉澤（Maia Nikoladze）表示，「這個貿易體系的關鍵要素是中國的『茶壺』（小型獨立煉油廠）、『黑暗艦隊』油輪以及國際敞口有限的中國地區性銀行。」

數據和分析公司Kpler的高級石油分析師霍馬永·法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）解釋說：「這是行業術語。因為這些煉油廠最初看起來就像茶壺，設施非常簡陋，大多位於北京東南部的山東地區。」與需要進入美國金融體系的國有企業相比，這些小型煉油廠對中國構成的風險較小，不進行美元貿易。

尼古拉澤說，為了避開追蹤系統，伊朗和中國使用了「所有權結構模糊、不報告準確位置的油輪網絡」。「他們可以完全繞過西方的油輪、航運服務和經紀服務。這樣，他們就不必遵守西方法規，包括制裁。」她說。法拉克沙希認為，這些過駁通常發生在東南亞 水域。

接下來是「品牌重塑」階段。法拉克沙希說，採用這種方法，「第二艘船從馬來西亞水域駛往中國東北部，運送原油。再次讓原油看起來好像不是來自伊朗，而是馬來西亞。」

而據美國能源信息署海關數據顯示，2023年中國從馬來西亞進口的原油比2022年多54%。尼古拉澤稱，馬來西亞報告的對華出口量超過了其原油總產量，「這就是為什麼人們認為馬來西亞報告的實際上是伊朗石油出口的原因。」

並且，報導稱，中國還通過規模較小的中國銀行購買受制裁的伊朗石油，款項也以人民幣支付，以繞過美元主導的金融體系。