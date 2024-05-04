法媒播出中國在法國抓人 吹哨者：比電影還荒謬

中國國家主習近平訪法前夕，法媒播出中共在巴黎機場押送異議人士凌華湛的畫面。吹哨者王先生（圖）說，凌華湛飽受威脅、虐打，事實比電影還荒謬，彷彿在中國。（中央社）

中國國家主習近平訪法前夕，法媒播出中國在巴黎機場押送異議人士凌華湛的畫面，更有吹哨者指出，凌華湛飽受威脅、虐打，事實比電影還荒謬，彷彿在中國。

法國電視2台（France 2）2日播出專題報導，直擊中國駐法大使館 、中法協會成員、中國地下警察、中國公安局、僑民組織密切合作，企圖在巴黎以有組織的方式強迫中國異議分子回國。

中央社報導，吹哨者王先生2日受訪，揭露更多前後細節以及紀錄片差點無法播出的緊急狀況。王先生說，中國大使館曾致電電視2台關切；法國記者也擔心對方會透過法院命令阻止播出。他說：「從這裡我感覺法國對中國態度較不堅定，過去報導的德、荷媒體，或半島電視台、BBC等，都不會為中國施壓而擔心。」

王先生表示，凌華湛最早在德國 幫中共 辦事，想棄暗投明，帶著證據向警察報案。中國使館知道後便威脅他若不願繼續合作，就寫檢討書回中國。凌華湛被要求從法國回國，王先生猜測是因為德國已盯上中共行動，打擊非法警局較嚴，便讓凌華湛先來法國，再押送回中。

來到法國後，凌華湛到了大使館，之後被關在某地下室，白天要他寫檢討和看央視，晚上和貌似被囚禁的哥哥視訊。凌華湛不願妥協，因此被送到巴黎第9區的雲南、四川餐廳，遭到肢體暴力對待。 凌華湛不僅被拘禁在餐廳內，更多次在街上遭毆打、塗抹小米椒。

3月20日，凌華湛向王先生透露，中共預告凌華湛要搭上22日的飛機被遣返。進入機場後，凌華湛遭到兩位中國使館員工與好幾位穿著紅色「愛心團」背心工作人員的簇擁。「一群人以圓形圍著他，穿著統一的制服紅色馬甲（背心），真的很誇張，彷彿像在中國一樣」，王先生說。

兩小時後凌華湛登機前一刻自行逃脫。然自3月22日至今，凌華湛不僅仍被威脅，又數度遭到毆打、搶手機。