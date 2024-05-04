嫦6月背「挖寶」 53天跨11步 歐空局代表：成就非凡

搭載嫦娥六號探測器的長征五號遙八運載火箭3日在中國文昌航天發射場發射。（新華社）

中國月球探測工程將進入新階段，「嫦娥六號」3日在海南文昌航天發射場由長征五號 遙八運載火箭成功發射，之後準備開啟世界首次月背「挖寶」之旅。預計任務主要經歷11個飛行階段，在53天後攜帶月球背面樣品返回地球。嫦六突破過去人類史上十次月球採樣任務都在正面的限制，將首次進行月球背面採樣。

未來，2026年的嫦娥七號和2028年的嫦娥八號將進一步構建「國際月球科研站」的基本型，開展月球環境探測等任務。中國還計畫在2030年前實現中國人登陸月球。

北京日報報導，專家介紹，這50多天，嫦娥六號任務設計周密，環環相扣、步步關鍵。據嫦娥六號任務工程總體發射場工程技術組組長胡震宇表示，嫦娥六號任務主要經歷11個飛行階段，分別是發射入軌段、地月轉移段、近月制動段、環月飛行段、著陸下降段、月面工作段、月面上升段、交會對接與樣品轉移段、環月等待段、月地轉移段以及再入返回階段。

胡震宇介紹，嫦娥六號搭載了4個國際載荷：法國的氡氣偵測儀、歐空局的負離子偵測儀、義大利 的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的負荷與衛星計畫。在完成全部工作任務後，嫦娥六號就將開啟回家之路。通過大約5天飛行再入大氣層，返回四子王旗著陸場，整個月背出差之旅要進行53天。

香港 文匯報報導，國家航天局3日在海口召開嫦娥六號國際載荷研討會。來自巴基斯坦、法國、義大利等12個國家航天機構、駐華使館以及聯合國、歐空局等國際組織約50名國際友人齊聚海南共商合作並將見證嫦娥六號任務發射。歐空局月球科學辦公室代理主任詹姆斯·卡彭特表示，中國航天計畫所取得的成就是非凡的。