普亭5/15訪北京 會習近平討論提高雙方貿易額

俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）的互動頻繁，已形成年度會晤機制，普亭將於5月中出訪中國。（路透）

俄羅斯 總統普亭 已經預告將會在5月訪問北京，美國媒體指出，普亭確切訪問的日期是5月15日至16日，屆時將會與中國國家主席習近平 會談，或將觸及提高雙方貿易額的問題。

彭博社援引消息人士說法，指出普亭將在15日至16日前往中國訪問，這個時間點距離普亭5月7日就職典禮非常接近，普亭將與習近平討論提高雙方貿易額的問題。儘管報導指出日期可能還會略有變化，不過仍將會是普亭新任期後首次出訪。

此前在普亭勝選後，習近平3月18日發出賀電指出，近年來，俄羅斯人民團結一心，克服挑戰，在國家發展振興的道路上穩步前行。「你再次當選，充分體現了俄羅斯人民對你的支持。相信在你領導下，俄羅斯一定能夠取得國家發展建設的更大成就」。習近平強調中國高度重視中俄關系發展，願同俄方保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關系持續健康穩定深入發展，造福兩國和兩國人民。

根據中國外交部官網介紹，目前中國與俄國已經形成了「元首年度互訪的慣例」，習近平分別於2013年3月、9月，2014年2月，2015年5月、7月，2017年7月，2018年9月，2019年6月，2023年3月訪俄或赴俄出席活動，普亭則於2014年5月、11月，2015年9月，2016年6月、9月，2017年5月、9月，2018年6月，2019年4月，2022年2月，2023年10月訪問中國或赴中出席活動。

這一次普亭訪中將會在習近平結束法國、塞爾維亞、匈牙利的訪問之後進行，雙方是否就俄烏戰爭有所溝通，也備受矚目。對於這次訪問，俄羅斯衛星通訊社2日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在回答俄中領導人會晤議程中是否有軍控問題時表示，「國際安全、地區安全問題，必然會被提到和觸及的」。