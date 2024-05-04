中國電動車在法國市占剩4% 習出訪欲分化歐美聯合抵制

中國電動汽車在法國市占率，由32%大幅下滑至4%。圖為2022年巴黎車展巴黎國際車展上，人們在比亞迪展區參觀。（新華社）

中國國家主席習近平 將5日到10日出訪歐洲，不過外媒稱，習近平還沒出發，這一周來就先經歷了歐洲對中國的一系列強硬措施的「震撼」教育，連原在法國激增的中國電動車，也因法國出招補貼而銷量下滑。外媒分析，習近平此行意在努力緩和與歐洲在經貿問題上的緊張，且意在分化歐美對中國的聯合抵制，但從目前情勢來看，似乎很難奏效。

習近平將的訪歐行程包括法國、塞爾維亞和匈牙利。法廣報導，中國電動汽車進口到歐洲的激增引發了歐盟 的關稅威脅，預計這將成為法國總統馬克宏 接待習近平進行國事訪問時爭論的焦點。不過，自從法國政府規定購買三款最受歡迎的中國製造電動汽車沒有資格獲得現金激勵措施以來，中國電動汽車在法國的銷量已經由市占率32%大幅下滑至4%。

不只如此，據自由亞洲電台報導，就在中國宣布習近平出訪歐洲的前一周，歐中之間發生了諸多重大事件，凸顯中歐之間的根本分歧。以致有歐洲記者指出：「感覺這是歐盟與中國關係中非常震撼的一周」。

這其中包括德國連續逮捕四名涉嫌為中國從事間諜活動的人士，歐盟對中國監控設備製造商「同方威視」位於華沙和鹿特丹的工廠突擊搜查，歐盟對中國醫療器械行業發起調查，馬克宏接受「經濟學人」專訪時稱「我們必須在貿易方面尊重中國，但要以捍衛我們的利益、互惠互利並促進國家安全的方式」等等。

報導引述美國艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正表示，由此看來，歐洲已經認識到與中國的關係不僅包括經貿問題，也包括安全問題，「有效地討論和解決這些問題，當然是要有聯合的陣線，而不能被中國各個擊破。」

旅美時事評論人士唐靖遠認為，「習近平訪問歐洲有一個非常明確的目的，他其實就是貫徹他分化歐美的路線。」習近平想在面臨歐美制裁之際，以經濟為籌碼，先安撫住歐洲，以減輕來自美國的制裁壓力。