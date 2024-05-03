華為被揭匿名砸百萬美元贊助美研究 科學家：不知獎金來自中國

華為被揭露透過在美國獨立基金會祕密資助美國大學開展尖端研究。 (路透)

被美國列入黑名單的中國電信巨頭華為 被揭露透過在華盛頓的獨立基金會祕密資助美國大學開展尖端研究。據熟悉內情人士透露，華為是研究競賽唯一資助者，該競賽自2022年啟動以來已頒發了數百萬美元的獎金，吸引了世界各地、頂尖大學科學家的數百份提案。

法廣網引述彭博報導，該競賽由Optica基金會管理，Optica基金會是非營利性專業協會Optica（前美國光學學會OSA）的分支機構，其成員對光的研究是通信、生物醫學診斷和激光等技術的基礎。

這些發現揭示了華為正採取的一項戰略，即儘管美國政府在過去幾年中因擔心華為的技術可能被中國政府用作間諜 工具而對該公司施加了一系列限制，但華為仍能在資助國際研究方面保持領先地位。

彭博聯繫到部分申請者、大學官員、競賽評委，他們皆以為資金來自Optica基金會，而非外國實體。

知情人士指出，華為在2021年底加入了基金會的母機構Optica，並承諾贊助競賽。一份非公開文件顯示，華為計畫資助該競賽十年，將提供總計1000萬美元的獎勵。

報導指出，華為的一名發言人說，該公司和Optica基金會創建這一競賽的目的是支持全球研究和促進學術交流。華為的名字是保密的，以避免比賽被視為促銷活動，並沒有惡意。

Optica的首席執行官羅根（Liz Rogan）表示，一些基金會的捐贈者「喜歡匿名，包括美國的捐贈者」、「這種做法並無不妥」，他稱華為的捐贈經過了外部法律顧問的審查，並獲得Optica基金會董事會的批准。