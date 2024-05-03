馬克宏高調宣示捍衛戰略利益 習近平訪歐「修復關係」蒙陰影

中國國家主席習近平(右)2023年4月在北京人民大會堂歡迎法國總統馬克宏。(路透資料照片)

中國國家主席習近平 5日將訪歐洲，但行前，先是歐盟 使出「下馬威」稱不排除全面禁止TikTok，法總統馬克宏 周四則與剛訪華不久的德總理蕭茲共進晚餐，討論對華政策等；馬克宏還高調表示與中國打交道，必須捍衛歐洲戰略利益與國家安全。分析稱歐洲動作頻頻，使習欲藉此行修復中歐關係蒙上陰影。

習近平將於5日啟動為期六天的歐洲訪問，行程包括法國、塞爾維亞和匈牙利，此行正值歐盟對中國電動車、風電業展開反補貼調查，加上近期歐洲多國爆出中國間諜案等，此訪能否改善或扭轉低迷的中歐關係，是各界觀察焦點。

不過，習近平還沒出訪，歐洲就對中國動作頻頻。繼委員會主席范德賴恩稱不排除全面禁止TikTok後，據法廣報導，馬克宏周四晚間邀不久前訪問中國的蕭茲共進晚餐，討論歐盟防務及對華政策。預計蕭茲將在晚宴上向馬克宏介紹他上月與習近平在北京會晤的情況。

德國馬歇爾基金會客座高級研究員巴金表示，馬克宏將試圖說服蕭茲與歐盟委員會主席范德賴恩一起參加下周與習近平的法中歐「三方會談」。已知范德賴恩將與會。

馬克宏並在同日接受英國「經濟學人」訪問指出，歐盟對中國開放市場必須從歐洲的戰略利益出發來看待，不能「過於教條主義或利益割裂」。他歡迎習近平主席來訪，「我們必須盡一切可能與中國就全球重大問題進行接觸，並就我們基於互惠的經濟關係進行交流」。

馬克宏並提到中國在烏克蘭戰爭應起到的作用。據了解，馬克宏將利用法中歐「三方會談」的機會試圖努力勸說習近平，利用中國對俄羅斯的影響力說服普亭放棄戰爭。

馬克宏並指出，歐洲將中國視為主要出口市場的局面已經改觀，因中國的汽車產能過剩並大規模出口到歐洲。

與此同時，多邊環境發生了變化。他說：「30年來，我們一直在說，我們將竭盡所能讓中國回到國際規則的軌道上來。我們把中國帶入了世貿組織，然後我們意識到，規則沒有得到遵守，爭端解決沒有效力，世貿組織不夠有效，因此，我們沒有得到足夠的保護。最後，所有人都放棄了這一要求」。

馬克宏強調，歐洲今天與中國打交道時，「要以維護我們的利益、互惠互利和促進國家安全的方式進行」。歐洲也不能忘記國家安全問題。「在許多領域，中國要求生產商必須是中國人，因為這些領域太敏感了。那麼，我們歐洲人也必須能夠這樣做，表明有些行業事關歐洲國家安全。」