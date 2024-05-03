對中製電動車加徵關稅 歐盟「時機近了」

中國國家主席習近平訪法在即，歐盟表示對中國電動車加徵關稅擬近期啟動。（新華社）

為了阻止中國電動車 在歐盟 攻城略地，歐盟發起了反補貼調查。一名掌管對外貿易的歐盟官員表示，針對中國電動車的反補貼調查正在「向前推進」，這位官員還暗示，布魯塞爾有可能在暑假之前就對中國電動車加徵關稅 。

美國之音報導，歐盟之所以要對中國電動車實施反補貼調查，是因為收到了來自歐盟企業的投訴，抱怨中國車廠拿到中國政府巨額補貼，因此得以人為壓低車價在歐洲競爭，從而對歐洲的車企造成了傷害。

歐盟委員會主席范德賴恩去年9月在發表盟情咨文時首次提到中國廉價電動車在全球市場氾濫。隨後歐盟在法國的強力推動下開始對爆發之勢的中國電動車進行反補貼調查。

根據歐盟相關法律，歐盟啟動調查九個月後的7月4日將是推出包括關稅或配額在內臨時措施的最後期限。歐盟委員會執行副主席兼貿易專員瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴美國網路媒體「政治」（Politico），「大眾預計可以在暑假前看到下一步措施」。

報導指出，獨立經濟研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）周一發布一份研究報告指出，歐盟即將對中國電動車加徵的臨時關稅可能在15%至30%之間，但這遠不足以阻擋中國電動車與歐洲當地車輛的競爭。

報告指出，像比亞迪這樣的中國電動車公司去年已經擊敗特斯拉成為全球銷量最大的車企，即使向歐盟支付10%的關稅，仍然可以在歐洲市場大量售車並賺取利潤，因為中國國內市場上電動車廠之間的價格戰打得更為慘烈。

報告說，即使面對歐盟30%的關稅，比亞迪仍可能在歐洲市場攻城略地。